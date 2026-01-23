¿A qué hora pelean Misael Rodríguez vs. Austin Deanda y cómo ver EN VIVO el combate?

Esta todo listo para una cartelera muy esperada por el mundo del boxeo. Este viernes 23 de enero se subirá al cuadrilátero Misael Rodríguez, el mexicano que supo vencer a Omar Chávez, hijo de la leyenda Julio César, en enero del año pasado. Ahora, se encuentra más que preparado para ser parte del estreno de Zuffa Boxing, la nueva promotora liderada por Dana White y Turki Al-Alshikh.

Rodríguez se medirá en Las Vegas con el local Austin Deanda en un duelo que se llevará a cabo en el peso mediano. Misael está dispuesto a seguir demostrando que puede continuar creciendo en el mundo del boxeo, por lo que una victoria lo posicionaría de gran manera para lo que sigue en su carrera. Sin embargo, el norteamericano está listo para amargarle la fiesta y darle una alegría a su gente.

Horario previsto para la pelea de Misael Rodríguez vs. Austin Deanda

El combate será el coestelar de la cartelera que tendrá como duelo estelar la contienda entre Callum Walsh y Carlos Ocampo, por lo que los aficionados tendrán que esperar un rato largo luego del inicio previsto de la jornada para las 17:00hs del Centro de México. En ese sentido, la pelea del Chino y Deanda podría llegar para las 20:00hs de CDMX.

Los números de Rodríguez indican que tiene un récord de 15-0 con siete de esas victorias por la vía del nocaut. El mexicano llegó a conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero su carrera profesional no ha tenido todo el recorrido que esperaba en un primer momento, tras ilusionar a un país con convertirse en una estrella.

