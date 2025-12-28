En la previa del enfrentamiento se imaginaba que Naoya Inoue podía llegar a noquear a David Picasso y la verdad es que el japonés intentó durante gran parte de la contienda conseguir su objetivo final. Sin embargo, el mexicano resistió con holgura y el campeón supergallo retuvo sus cinturones vía decisión unánime, situación que lo dejó un tanto insatisfecho y decepcionado con el nivel que entregó sobre el cuadrilátero.

Lo que afirmó Inoue es que está conforme con la respuesta física que presentó al poder disputar cuatro peleas en el año, pero que a esta última llegó cansado y sin la potencia que acostumbra sentir. Por ese motivo, manifestó que necesita descansar, replantearse una serie de cuestiones y volver cuando esté seguro, mientras que también aseguró que está listo para una contienda ante su compatriota Junto Nakatani.

Inoue no dio el nivel que esperaba ante Picasso

“Bueno esta noche me dieron un nuevo cinturón The Ring, pero la verdad es que no fue una buena noche. Este año pude disputar cuatro combates y, a nivel personal, estoy satisfecho, pero la verdad es que estoy un poco cansado. Me tomaré un tiempo para descansar con calma. Esta noche Nakatani y yo pudimos ganar sin problemas, así que el próximo año me gustaría evaluar distintas opciones y avanzar con las negociaciones para tener un combate. A los fanáticos japoneses, sigan confiando y esperen lo mejor”, comentó Inoue apenas terminó la pelea.

Mientras que por otro lado, cerró: “Gracias a todos los que vinieron esta noche al recinto, y también a quienes nos siguieron por la transmisión, muchísimas gracias por su apoyo. Y a los aficionados japoneses que viajaron desde tan lejos hasta Arabia Saudita, de verdad, muchas gracias una vez más. Su apoyo ha sido realmente muy reconfortante”.

Se estima que Inoue podría regresar a la acción el 3 de mayo del próximo año, fecha en la que se enfrentaría al mencionado Nakatani en uno de los combates más esperados de las 122 libras. El mundo del boxeo quiere ver a los japoneses frente a frente para ver si Naoya extiende su dominio confirmando que nadie lo puede vencer o si emerge una nueva estrella en el deporte.

