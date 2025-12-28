Aunque la victoria para Naoya Inoue fue clara y sin dejar ningún tipo de dudas, lo cierto es que David Picasso resistió los 12 rounds presentando un gran aplomo sobre el cuadrilátero, sin importar la clase de figura que tenía enfrente. Por ese motivo, el mexicano se sintió más que satisfecho con su presentación en Riad y llegó a reconocer que se sintió cómodo en el duelo.

Picasso sintió que pudo haber ganado ante Inoue

Le habían advertido que podía ser noqueado, pero Picasso se mostró sorprendido y afirmó que esperaba un nivel más alto por parte de un Inoue que manejó el ritmo de las acciones con suma claridad, pero sin presionar en exceso. En ese sentido, Picasso le dio todo el mérito al japonés, pero no dejó escapar la posibilidad de enaltecer su propio rendimiento, con el objetivo de ser tenido en cuenta para protagonizar contiendas importantes en el futuro.

“La verdad es que fue una pelea dura, difícil. Se sabía que él era un rival muy rápido, muy fuerte y que era muy explosivo, pero la verdad es que me sentí bien, me planté y en algunos momentos me sentí superior a él, más fuerte, incluso en los últimos rounds sentí que mi cuerpo iba en ascenso. Me costó entrar en ritmo, pero cuando estuve en ritmo creo que me vi mucho mejor que él”, comenzó diciendo Picasso a The Ring tras la pelea.

Y además agregó: “La verdad esperaba más potencia, más fuerza. Creí que iba a ser una pelea todavía más dura. A pesar de que nos vamos con la derrota, yo me siento ganador, siento que hice un gran papel y siento que toda la gente lo vio. Mi carrera no acaba aquí, voy a seguir adelante, voy a seguir luchando”.

“La verdad es que ha sido la pelea más dura de mi vida. No me siento derrotado, me siento contento, feliz, yo sabía que iba a hacer una pelea difícil, pero volveremos más fuertes, me voy a preparar más fuerte, creo que se vio que venía bien preparado y volveremos porque mi sueño de ser campeón mundial no acaba aquí, vamos para adelante”, completó.

