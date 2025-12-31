Quién es Osleys Iglesias: récord, historia, peso y altura del posible rival de Canelo Álvarez

No es el más mediático, no es el que aparece en todas las portadas, no es quien acapara la conversación del gran público, pero ahí está, avanzando con paso firme y decidido hacia la cima. Osleys Iglesias se presenta como uno de los nombres más peligrosos del peso supermediano, decidido a romper pronósticos y a escribir su propia historia a fuerza de nocauts en la próxima pelea que puede tener ante Canelo Álvarez. El cubano tiene un objetivo claro: consolidarse como una amenaza real dentro de una de las divisiones más competitivas del boxeo actual.

La historia de Osleys Iglesias

Nacido en Cuba, Iglesias creció rodeado de boxeo y desde muy joven entendió que su destino estaba ligado al ring. Con 1,89 metros de altura y una contextura explosiva, fue puliendo un estilo que hoy lo distingue claramente del resto. Su carrera profesional avanza sin manchas. Cuenta con un récord perfecto de 14 victorias, 13 de ellas antes del límite, que hablan por sí solas de su capacidad para definir combates sin necesidad de tarjetas.

Desde sus primeras presentaciones dejó en claro que no estaba para recorrer el camino largo. Iglesias se caracteriza por una potencia poco común, combinaciones cortas pero demoledoras y una lectura del combate que le permite castigar en el momento justo. Cada error del rival suele pagarse caro, y esa reputación comienza a instalarse con fuerza entre entrenadores, promotores y boxeadores de la categoría.

En las 168 libras, donde el margen de error es mínimo, el cubano ha sabido aprovechar cada oportunidad. Su estilo agresivo, respaldado por una contundencia sostenida round tras round, lo convierte en un rival incómodo para cualquiera. No necesita grandes desplazamientos ni golpes de más, su boxeo es directo, preciso y brutalmente efectivo.

Con apenas 28 años y un futuro que asoma prometedor, Iglesias sigue dando pasos sólidos hacia la élite. Todavía no tiene el cartel de superestrella, pero su nombre empieza a circular con respeto en los pasillos del boxeo grande. Si mantiene este ritmo y esta eficacia, el silencio que hoy lo rodea podría transformarse muy pronto en ruido ensordecedor.

