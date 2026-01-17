Quién pelea HOY sábado 17 de enero de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Este sábado 17 de enero será una jornada que no tendrá boxeo de primer, ya que los protagonistas más destacados están guardados y esperando sus respectivas fechas de presentación, pero eso no significa que la velada que se vivirá en el tercer fin de semana del año será poco espectacular.

Publicidad

Publicidad

En el Recinto Deportivo Cuauhtémoc de Ciudad de México, los protagonistas estelares serán Eduardo Hernández y Gerson Escobar. Los mexicanos se medirán en el peso ligero con el objetivo de continuar afirmándose en una división que tiene un gran recorrido por delante antes de llegar a las figuras más destacadas de la actualidad.

El inicio de la jornada está previsto para las 21:00hs del Centro de México. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo en general, la transmisión podrá ser seguida mediante ESPN de manera exclusiva y única.

Las peleas más destacadas de este sábado 17 de enero:

Ricardo Salas vs. Bryan Carrillo | Peso superwelter

| Peso superwelter Jonathan Acay vs. Ricardo León | Peso ligero

| Peso ligero Raymundo Rojas vs. Juan Salvador Hernández | Peso pluma

| Peso pluma Eduardo Hernández vs. Gerson Escobar | Peso ligero

Publicidad