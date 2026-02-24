Una parte de la historia grande del boxeo se escribió el 2 de mayo de 2015, cuando se enfrentaron Floyd Mayweather y Manny Pacquiao en Las Vegas. El estadounidense y el filipino protagonizaron la pelea más vista en la historia del boxeo, porque se trataba de tener la oportunidad de ver, sobre el mismo cuadrilátero, a dos de las figuras más grandes de todos los tiempos del deporte. Ahora, está todo listo para una revancha.

Publicidad

Publicidad

Aunque en los últimos días se confirmó que ambos tiene compromisos pendientes, para el mes de abril, Mayweather ante Mike Tyson en África y Pacquiao contra Ruslan Provodnikov en Las Vegas, lo cierto es que se encontró oportunidad para anunciar que las leyendas estarán frente a frente nuevamente. Se trata de una noticia que se sostenía en rumores hace tiempo, hasta que finalmente se transformó en una realidad que sucederá si todo marcha según lo previsto.

Cuándo y dónde pelearán Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

El día elegido es el sábado 19 de septiembre y el escenario será La Esfera de Las Vegas. Este ya emblemático lugar que sirve como punto de realización de eventos multitudinarios, será la casa de una pelea muy esperada. Mayweather expondrá su histórico récord de 50-0, mientras que Manny buscará extender su vigencia sobre el ring y quitarse una vieja espina.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La primera vez que se vieron las caras, el público quedó un tanto decepcionado por el hecho de que la contienda no fue todo lo espectacular que se imaginaba. Claro, al haber colocado las expectativas tan arriba, era difícil contentar a todos, pero está claro que existió unanimidad en que el show quedó por debajo de lo que dos estrellas mundiales de ese calibre podrían haber dado. El triunfo quedó en manos de Mayweather, casi que sin problemas.

Ahora, lo único que resta esperar es el paso del tiempo. Si hay alguien en quien se puede confiar ese es Pacquiao, para creer en que, si anuncia algo, lo cumplirá. Sin embargo, el futuro con Floyd siempre es incierto, aunque con la presentación de un evento tan grande, resulta muy complicado no volverse optimista y confiar en la realización de una revancha que lleva años esperando por concretarse.

ver también Todo listo: así fue el primer cara a cara entre David Benavidez y el Zurdo Ramírez

En síntesis

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao tendrán su pelea de revancha el 19 de septiembre .

y tendrán su pelea de revancha el . El combate se realizará en La Esfera de Las Vegas tras su primer encuentro en 2015.

de tras su primer encuentro en 2015. Mayweather expondrá su récord histórico de 50-0 frente al boxeador filipino en el cuadrilátero.

Publicidad