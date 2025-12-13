Floyd Mayweather es uno de los boxeadores más grandes de toda la historia. The Money se retiró con un contundente invicto de 50-0 y esos números lo posicionaron como alguien que se ha ganado el respeto unánime del deporte. O bueno, eso es lo que parecía hasta que Roberto Durán realizó unas declaraciones explosivas que encendieron la polémica.

La dura crítica que recibió Floyd Mayweather

Para el panameño, quien supo dominar el deporte en su época, Mayweather tuvo suerte de encontrarse con una generación muy puntual, incapaz de ponerlo en verdaderos apuros. Para la leyenda, Floyd no hubiera sobrevivido en caso de haberse enfrentado a las leyendas más grandes del siglo XX.

“Me río cuando Floyd Mayweather dice que si volvía en el tiempo atrás nos golpearía a todos. Te diré esto: si él estuviera en la misma época que Hagler, Hearns, Leonard y yo, no creo que fuera un hombre tan grande”, comentó Durán.

Roberto Durán fue muy duro contra Floyd Mayweather con sus dichos. (GETTY IMAGES)

Claro, se trata de una situación que es más que recurrente, no solo en el boxeo, sino en el resto de deportes, el hecho de comparar a figuras actuales o recientes con las leyendas que construyeron un enorme legado. Hay quienes sostienen que se trata de una discusión sin sentido, ya que las disciplinas evolucionaron a punto tal que no existe comparación de épocas, mientras otros se rinden ante lo atractivo del juego de imaginar peleas que nunca se harán.

Actualmente, Mayweather se encuentra en una supuesta preparación para la pelea que tendrá el próximo mes de marzo en África ante Mike Tyson. Floyd protagonizaría una exhibición con la otra enorme leyenda que tiene el pugilismo, situación que también está bañada de polémica por el hecho de que medirá a dos figuras que pesan algo completamente opuesto, lo que no deja demasiadas equivalencias en el aspecto deportivo.

En síntesis

