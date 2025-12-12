El mundo del boxeo se prepara para cerrar el año con uno de los eventos más llamativos del calendario: la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua, programada para el próximo 19 de diciembre en Miami. El combate, que desde su anuncio generó tanto expectativa como polémica, no solo reúne a dos figuras de enorme visibilidad mediática, sino que además pondrá en juego una fortuna pocas veces vista en la industria.

Publicidad

Publicidad

Cuánto dinero se llevarán Jake Paul y Anthony Joshua

Según diversos reportes, la bolsa total a repartir alcanzará los 174 millones de dólares, una cifra que coloca este duelo entre los más lucrativos del año. En ese contexto, uno de los grandes interrogantes pasa por cómo se dividirá semejante cantidad de dinero. Aún no existe un acuerdo revelado de manera oficial, ni por parte de las promotoras ni por los protagonistas, lo que ha alimentado las especulaciones. Sin embargo, la distribución podría rondar el 50% para cada peleador, algo que, de confirmarse, significaría una ganancia monumental tanto para Joshua como para Paul.

Por otro lado, el impacto comercial del combate explica por qué la bolsa alcanzará números tan extraordinarios. La combinación del prestigio deportivo del excampeón mundial británico con el poder de marketing del estadounidense ofrece un producto difícil de igualar para promotores y cadenas televisivas. Además, el hecho de realizarse en Miami, una de las plazas más atractivas para el entretenimiento global, refuerza el valor económico del espectáculo.

A esto se suma que Joshua llega como una figura consolidada en el peso pesado, mientras que Paul continúa construyendo un camino singular en el boxeo profesional. Esa mezcla convierte el combate en algo más que un simple cruce de estilos: es también un choque entre dos modelos de negocio totalmente distintos. En ese sentido, la bolsa estimada refleja no solo lo que puedan generar en taquilla y PPV, sino el interés transversal que ambos despiertan en audiencias muy diferentes.

Publicidad

Publicidad

En definitiva, la pelea del 19 de diciembre promete ser un evento que trascienda lo deportivo. La magnitud de la bolsa demuestra el alcance económico del duelo y la expectativa que lo rodea. Falta la confirmación oficial sobre cuánto recibirá cada uno, pero si se mantiene la proyección del reparto equitativo, tanto Joshua como Paul se marcharán de Miami con una noche histórica… Dentro y fuera del ring.

ver también Floyd Mayweather contundente sobre Anthony Joshua vs. Jake Paul: “No debería seguir adelante”

En síntesis