El boxeo tiene que cumplir con un objetivo claro en 2026 para superar al 2025

El 2025 fue, para el boxeo, un año de altibajos. Claro que existieron momentos buenos, apasionantes e intensos en los que algunos de los protagonistas más importantes de la actualidad regalaron lo que esperaba de ellos, pero, por lo menos por este lado del mapa, quedó la sensación de que las cosas podrían haber sido mejores. Está claro que en todo aspecto de la vida siempre es posible dar un plus si se es ambicioso, pero la realidad es que el pugilismo quedó claramente en deuda.

Publicidad

Publicidad

Yendo a los grandes nombres, Canelo Álvarez tuvo una de las peores temporadas de su vida, con dos peleas en su haber y una más criticada que otra ante William Scull primero y contra Terence Crawford después. Tyson Fury decidió retirarse en enero y Oleksandr Usyk domina los pesos pesados sin tener que brillar demasiado. El mencionado Crawford esperó todo el año para medirse con Álvarez y conquistó las 168 libras dando una clase de boxeo, situación que se vio replicada en Naoya Inoue reinando en supergallo con algún sobresalto menor, pero siempre con suma contundencia.

El presente particular que atraviesa el boxeo

¿Qué significa este pequeño apartado de análisis? Que básicamente no se puede catalogar como positivo, que sirvió para sacar conclusiones resonantes. No hay que engañarse. El dinero y el negocio generaron peleas aburridas, sin la adrenalina típica que imagina alguien cuando paga un boleto o se sienta en su casa para disfrutar del show.

Sí, hubo contiendas emocionantes y momentos que quedaron en las retinas de los amantes del deporte, pero fueron de boxeadores con menos nombre y, por ende, menor repercusión. Hay mucho por hacer, porque la irrupción de Turki Al-Alshikh en la escena generó las peleas que muchos esperaban hace tiempo, pero si los protagonistas no están a la altura de las circunstancias… Se vuelve difícil.

Publicidad

Publicidad

En definitiva, la crítica es compartida y no por un simple hecho de tornar la historia pesimista, sino porque no hay que pensar que todo marcha sobre ruedas. Eso será para los beneficiados que revisan sus cuentas bancarias y ven sumas estratosféricas, pero para quienes desean disfrutar del buen boxeo, pocas situaciones positivas se pueden rescatar.

Para el 2026, el boxeo debe cumplir con una sola cuestión: dar espectáculo, generar ganas de acercarse a él. Sin inventos de exhibiciones ni peleas que tienen poca razón de ser. Los mejores contra los mejores y que demuestren argumentos para estar en ese lugar. Sino, a la fila y que pase el siguiente, sin especulaciones y sin priorizar la ganancia propia por encima del bien del deporte, que sostiene, en parte, gracias a los millones de seguidores que tiene en todo el mundo.

En síntesis

Canelo Álvarez enfrentó a William Scull y Terence Crawford durante la temporada de 2025.

enfrentó a y durante la temporada de 2025. El boxeador Tyson Fury anunció su retiro oficial del deporte en enero de 2025.

anunció su retiro oficial del deporte en de 2025. Terence Crawford conquistó la división de las 168 libras tras derrotar a Saúl Álvarez.

Publicidad