Alineaciones de Bayern y Arsenal por la Champions League: formaciones probables

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. Bayern viene de empatar 3-3 con Viking y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Arsenal viene de ganarle 3-0 a Lille y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Bayern y Arsenal
Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Tom Bischof, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlović, Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz. DT: Vincent Kompany.
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Martín Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Noni Madueke. DT: Mikel Arteta.
La previa de Bayern y Arsenal: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Estadio: Allianz Arena
- Historial: 17 cruces — Bayern ganó 8, Arsenal ganó 6 y empataron 4
- Último antecedente: 26/11/2025: Arsenal 3-1 Bayern
- Próximo partido de Bayern: vs. Atlético de Madrid, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Arsenal: vs. Slavia Praga, miércoles 4 de noviembre