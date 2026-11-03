Atlético de Madrid vs. Bayern: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Atlético de Madrid recibe a Bayern este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Atlético de Madrid empató 1-1 como visitante ante Stuttgart en la fecha anterior. Atlético de Madrid está 17° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Manchester United.
En su último compromiso, Bayern empató 2-2 como local ante Arsenal. El conjunto marcha 14° con 5 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante Viking.
El historial entre Atlético de Madrid y Bayern
Atlético de Madrid y Bayern se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Atlético de Madrid, 3 de Bayern y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/12/2020
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|1-1
|Champions League 2020-21
|21/10/2020
|Bayern vs. Atlético de Madrid
|4-0
|Champions League 2020-21
|06/12/2016
|Bayern vs. Atlético de Madrid
|1-0
|2016/2017
|28/09/2016
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|1-0
|2016/2017
|03/05/2016
|Bayern vs. Atlético de Madrid
|2-1
|2015/2016
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Atlético de Madrid y Bayern se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Atlético de Madrid suma 4 puntos en el torneo.
- Bayern suma 5 puntos en el torneo.