¿Mensaje para Chivas? Chicharito Hernández habla sobre los resentimientos en su carrera

Con la decisión de volver a las canchas en vez de retirarse, Chicharito se refirió a sus clubes y los resentimientos en su carrera.

Javier Hernández estuvo distante de tener una despedida acorde a su trayectoria con las Chivas del Guadalajara, la institución que lo catapultó al profesionalismo y el último equipo en el que vio acción sobre el terreno de juego, todo ello tras una serie de publicaciones controversiales.

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Sin embargo, dicho capítulo no significó el punto final para su carrera sobre las canchas. Tras evaluar seriamente la opción del retiro, el “Chícharo” volverá a ponerse los botines en 2027 para defender la camiseta del Atlético Dallas durante su campaña de debut en la USL Championship de Estados Unidos, una oportunidad que renovó sus aspiraciones competitivas.

¿Chicharito se arrepiente de algo?

Al reflexionar sobre su paso por las canchas durante su participación en el podcast Unfiltered Soccer junto a Landon Donovan y Tim Howard, Javier Hernández dejó en claro que el paso del tiempo le ha permitido no guardar cuentas pendientes con nadie: “Yo estoy muy agradecido de no tener ningún resentimiento por nada de lo que ha ocurrido en mi carrera“.

El histórico atacante sostuvo que dicha perspectiva le permite analizar la actualidad del deporte sin que sus antecedentes en el Tri, Chivas, o sus otros clubes interfieran en sus juicios: “Cuando consigues más de lo que puedes imaginar, o tienes menos cosas de las que arrepentirte, puedes estar en paz con tus decisiones“.

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Chicharito sigue abierto a volver al Tri

La última aparición de Hernández vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana se remonta al 6 de septiembre de 2019, en un amistoso frente a Estados Unidos donde se hizo presente en el marcador dentro de la victoria 3-0. Desde aquel compromiso, más de cinco entrenadores han tomado las riendas del banquillo tricolor sin considerar al ariete tapatío en sus convocatorias.

Con Rafael Márquez al frente del proyecto nacional y con Raúl Jiménez aproximándose a su marca como máximo anotador en la historia del combinado azteca, el delantero reiteró que la posibilidad de vestir nuevamente la playera nacional no depende de él: “Yo no me he retirado de la Selección Mexicana, quizá ellos ya me retiraron“.

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En síntesis