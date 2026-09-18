Ángel Sepúlveda asegura que Chivas se sentirá local en el Estadio Azteca contra América

El atacante del Rebaño Sagrado cree que llegan como favoritos y espera sentir el apoyo de sus aficionados en el Banorte.

La Liga MX se paraliza este fin de semana por el Clásico Nacional entre América y Chivas. El partido más importante del futbol mexicano tendrá una nueva edición este sábado desde las 21:00 hs (CDMX) en el Estadio Azteca y los protagonistas ya empiezan palpitar lo que será este apasionante encuentro.

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Uno de los que alzó la voz en la previa fue Ángel Sepúlveda. El atacante del Rebaño Sagrado platicó en conferencia de prensa y aseguró que Chivas se siente como local pese a jugar de visitante y cree que esta vez no será la excepción ante América.

“He visto como llega la serenata, como invaden el estadio y la verdad en algún momento me sorprendió porque eran más que visitantes. Acá creo que muy pocas veces se nota eso, desde que llegue no lo he notado, nosotros vamos de visita y parece que somos locales“, manifestó Sepúlveda.

"NOSOTROS VAMOS DE VISITA Y PARECE QUE SOMOS LOCALES"🐐



Las palabras de Ángel Sepúlveda, delantero de Chivas, previo a su visita al América el próximo fin de semana por el Clásico Nacional.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/fR3OAhocUQ — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) September 17, 2026

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¿Cuándo fue la última vez que América le ganó a Chivas por Liga MX?

El triunfo más reciente de Las Águilas en el Clásico Nacional data del 14 de septiembre de 2024, fecha en la que América se impuso 1-0 sobre Chivas con un gol de Ramón Juárez en el marco del torneo Apertura 2024. Ahora bien, si el conjunto comandado por Guillermo Almada sale victorioso de esta edición, el equipo de Coapa llegará al triunfo número 100 ante el Rebaño Sagrado.

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