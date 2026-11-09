Chivas con seleccionado de Túnez

Chivas es uno de los equipos que tanto en equipos filiales como en el primer grupo siempre ha mencionado que sus jugadores son “100% mexicanos”. Sin embargo, una noticia nueva podría hacer un cambio a esto, ya que uno de los futbolistas del Tapatío está a punto de irse con la Selección Sub 23 de Túnez antes de que acabe el año.

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De Chivas a la Selección de Túnez

De acuerdo con la información de Yeudiel Pacheco, el futbolista del conjunto filial del Rebaño, Anwar Ben Rhouma habría sido buscado para formar parte de un campamento con esta selección con la idea de buscar en boleto del conjunto para los Juegos Olímpicos, por lo que el futbolista de 21 años tendría esta convocatoria.

Hay que mencionar que con sus 11 goles y su buen paso por la escuadra y en la Sub 21 de Chivas como goleador del torneo ha logrado ponerse en el radar de las selecciones. Se destaca que no sólo puede irse con Túnez, sino que tiene otras dos nacionalidades: la estadounidense por su nacimiento y la mexicana gracias a su madre.

¿Rechazó a México?

El también mexicano, heredó la nacionalidad tunecina por su padre y ahora podría ser considerado por las demás, pese a que pueda representar a Túnez en esta ocasión, ya que de acuerdo con la FIFA los jugadores sí pueden estar en otras selecciones en categorías menores, sería en la mayor cuando tendrían que llevar un procedimiento.

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El nacido en Las Vegas es una de las promesas que se podría potenciar en el cuadro rojiblanco. Por el momento está muy cerca de llevarse el título de goleo del Apertura 2026 a falta de una fecha para que culmine la fase regular del torneo en la categoría Sub 21 y lo estaría levantando como parte de las fuerzas básicas rojiblancas.

En síntesis