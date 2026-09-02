Dónde ver EN VIVO América vs. Rayados por las semifinales de la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming

América y Rayados se enfrentan este miércoles 2 de septiembre por las semifinales de la Leagues Cup 2026. El partido comenzará a las 21:30 horas de México y podrá verse en vivo por Canal 9, Imagen Televisión, TUDN y Apple TV.

Las Águilas del América se miden este miércoles ante los Rayados de Monterrey en un duelo crucial dentro de las semifinales de la Leagues Cup 2026. El esperado choque entre dos de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano dará inicio a las 21:30 horas (tiempo del Centro de México) y tendrá como escenario neutral el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

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Ambos clubes buscan quedarse con la gloria continental y asegurar el boleto a la gran final del certamen binacional, en un compromiso que promete ser de máxima intensidad de principio a fin.

¿Por dónde ver el partido en México en televisión abierta?

Para tranquilidad de todos los aficionados en territorio nacional, el enfrentamiento entre azulcremas y regios contará con cobertura gratuita. El partido se podrá disfrutar en directo por televisión abierta a través de las pantallas de Canal 9 (El Nu9ve) e Imagen Televisión, mientras que en televisión de paga estará disponible por la señal de TUDN.

En caso de preferir la transmisión por internet, la alternativa oficial vía streaming online es la plataforma Apple TV, mediante el pase MLS Season Pass.

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto dirigido por Guillermo Almada arriba a esta instancia tras mostrar paso firme en las rondas previas de la Leagues Cup. América mantiene el objetivo claro de coronarse en el torneo internacional para sumar un trofeo más a sus vitrinas y reafirmar su protagonismo en la región.

Por otro lado, la escuadra albiazul llega motivada y con su cuadro estelar disponible para encarar esta prueba de fuego. Rayados sabe que vencer al cuadro de Coapa en territorio estadounidense es el paso definitivo para pelear por el título de la Leagues Cup 2026.

En sintesis

América y Monterrey juegan este miércoles las semifinales de la Leagues Cup 2026.

juegan este miércoles las semifinales de la Leagues Cup 2026. Dignity Health Sports Park alberga el partido a las 21:30 horas del centro de México.

alberga el partido a las 21:30 horas del centro de México. Canal 9 e Imagen Televisión transmiten el partido en TV abierta en México.