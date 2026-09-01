Llegó el día y está la mesa servida para el desarrollo de un momento clave de la temporada para el futbol mexicano. Este miércoles se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026, sin equipos estadounidenses de por medio. Los cuatro representantes de la Liga MX que llegaron se eliminarán entre sí buscando su lugar en la definición.

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En la antesala de esta nueva fase de la competencia internacional, los fanáticos quieren saber cómo podrán seguir los partidos de semifinales. Afortunadamente para ellos, los dos encuentros tendrán transmisión de TV abierta en México, además de la ya conocida cobertura de la señal oficial. Cada uno podrá elegir por dónde ver los juegos.

En primer lugar, se desarrollará el compromiso Toluca vs. León con sede en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, dispuesto a las 19.00 horas del Centro de México. Este partido se podrá sintonizar en directo a través de la pantalla de Imagen Televisión y Apple TV, una señal de televisión abierta y una plataforma de streaming paga.

En segundo turno, se llevará a cabo el partido América vs. Rayados en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, para las 21.30 horas del Centro de México. Este cruce se podrá seguir en vivo por medio de las pantallas de Imagen Televisión, TUDN, Nu9ve y Apple TV, brindando más posibilidades para los aficionados de los equipos.

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Ficha de transmisión de las semifinales de la Leagues Cup 2026:

Toluca vs. León, en el Shell Energy Stadium:

Fecha: miércoles 2 de septiembre.

miércoles 2 de septiembre. Horario: 19.00 horas del Centro de México.

19.00 horas del Centro de México. TV abierta: Imagen Televisión.

Imagen Televisión. TV de cable: –

– Streaming gratuito: –

– Streaming pago: Apple TV.

América vs. Rayados, en el Dignity Health Sports Park: