¿Juega Miguel Borja? Las alineaciones de América vs. Rayados por las semifinales de la Leagues Cup 2026

Desde las 21:30 horas de la Ciudad de México, América y Rayados se enfrentarán por el segundo boleto a la gran final de la Leagues Cup 2026. El ganador tendrá la oportunidad de disputar el título el próximo domingo 6 de septiembre en Estados Unidos.
Antes, Toluca y León se medirán por el otro boleto a la final. El vencedor de ese encuentro será el rival de América o Monterrey en la definición del campeonato. Así, cuatro grandes equipos de la Liga MX quedaron con vida y uno de ellos levantará el trofeo.
En la segunda semifinal, América llega como uno de los grandes favoritos después de mantener un paso invicto durante la temporada. Las Águilas buscan confirmar ese gran momento y dar el golpe definitivo ante unos Rayados que también cuentan con una plantilla repleta de grandes futbolistas.
La alineación del Américara pa jugar con Rayados
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Ramón Juárez
- Israel Reyes
- Dagoberto Espinoza
- Erick Sánchez
- Alan Cervantes
- Raphael Veiga
- Isaías Violante
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
Alineación de Rayados para enfrentar al América
- Esteban Andrada
- Ricardo Chávez
- Carlos Salcedo
- Víctor Guzmán
- Gerardo Arteaga
- Óliver Torres
- Orbelín Pineda
- Diego Rossi
- Lucas Ocampos
- Jesús Corona
- H. Cuypers
Dónde ver EN VIVO América vs. Rayados por las semifinales de la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming
En sintesis
- América y Monterrey juegan hoy a las 21:30 horas la semifinal de Leagues Cup 2026.
- Toluca y León disputan el otro pase a la gran final del torneo internacional.
- 6 de septiembre se jugará el partido por el título de la Leagues Cup.