¿Juega Miguel Borja? Las alineaciones de América vs. Rayados por las semifinales de la Leagues Cup 2026

El equipo de Guillermo Almada se enfrenta al de Matías Almeyda en busca de la final de la Leagues Cup 2026.

Desde las 21:30 horas de la Ciudad de México, América y Rayados se enfrentarán por el segundo boleto a la gran final de la Leagues Cup 2026. El ganador tendrá la oportunidad de disputar el título el próximo domingo 6 de septiembre en Estados Unidos.

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Antes, Toluca y León se medirán por el otro boleto a la final. El vencedor de ese encuentro será el rival de América o Monterrey en la definición del campeonato. Así, cuatro grandes equipos de la Liga MX quedaron con vida y uno de ellos levantará el trofeo.

En la segunda semifinal, América llega como uno de los grandes favoritos después de mantener un paso invicto durante la temporada. Las Águilas buscan confirmar ese gran momento y dar el golpe definitivo ante unos Rayados que también cuentan con una plantilla repleta de grandes futbolistas.

La alineación del Américara pa jugar con Rayados

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Ramón Juárez

Israel Reyes

Dagoberto Espinoza

Erick Sánchez

Alan Cervantes

Raphael Veiga

Isaías Violante

Brian Rodríguez

Henry Martín

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Alineación de Rayados para enfrentar al América

Esteban Andrada

Ricardo Chávez

Carlos Salcedo

Víctor Guzmán

Gerardo Arteaga

Óliver Torres

Orbelín Pineda

Diego Rossi

Lucas Ocampos

Jesús Corona

H. Cuypers

En sintesis