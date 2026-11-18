El interés de 'La Máquina' por el volante de Monterrey es real y en El Barrial elevaron una contraoferta compleja.

En los últimos tiempos, Cruz Azul se ha caracterizado por apuntar bien el tipo de fichajes que ha buscado concretar y que se amoldaron a su idea de juego. Algunas veces invirtió más, otras menos, pero siempre buscando perfiles y no nombres puntuales. Ahora, van por otro futbolista de ‘poco cartel’ del ámbito doméstico.

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Fuentes importantes del mundo Cruz Azul como César Luis Merlo y Carrerismo, con fuentes dentro del club, han corroborado que ‘La Máquina’ fue a la carga por Iker Fimbres. Se trata de un mediocentro mexicano de 21 años, que puede jugar de pivote o más adelantado, y que actualmente defiende al Club de Futbol Monterrey.

Tal confirmaron ambos testimoniales periodísticos, ya existen conversaciones formales con Rayados para tratar de cerrar ese fichaje. Sería un pedido del DT Joel Huiqui, que observó que no estaba teniendo protagonismo con Almeyda en Rayados y que en su equipo encajaría bien. El entrenador lo quiere a toda costa este invierno.

Fimbres, con presente en selección nacional [Foto: Getty]

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A la información brindada por estos servidores se le prendió ahora la prensa regiomontana, con fuentes dentro de Rayados. Willie González, reconocido periodista del club albiazul, adelantó que Monterrey le hizo una propuesta a Cruz Azul, en lugar de que Cruz Azul le acercara una oferta formal a los regios por Iker Fimbres.

El popular conductor afirmó públicamente que el cuadro albiazul puso sobre la mesa un trueque de jugadores que incluyera a Iker Fimbres por el lado de los Rayados. Al mismo tiempo, el Monterrey le pediría a sus pares de ‘La Máquina’ a otro futbolista muy importante, que parece difícil que en su equipo le permitiesen salir de este modo.

En la columna de este viernes de WG, reveló que La Pandilla pidió a Jesús Orozco Chiquete como intercambio de Iker Fimbres, si es que Huiqui y Cruz Azul tanto lo quieren. Rayados quiere renovar su zaga central completa y el defensa de la Selección Mexicana es un futbolista que le encanta a Matías Almeyda y a la dirección deportiva.

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En caso de que Cruz Azul rechace en principio esa alternativa, enviarían una segunda oferta de dinero más trueque, insistiendo en la posibilidad de Orozco Chiquete. Lo cierto es que este marcador central tiene presente en el ‘Tri’ y en el conjunto celeste saben que ha elevado su cotización, y no quieren largarlo así como así. Los próximos días serán claves en las negociaciones.