El referente del Monterrey fue seducido por los gigantes de Países Bajos y la institución tomó postura.

Al momento que Orbelín Pineda decidió dejar el Viejo Continente y regresar a jugar al futbol mexicano, sabía que al llegar a un club como Monterrey podía volver a Europa. En el mediano plazo, si las cosas le salen bien en Rayados, el mediocampista tiene cartel y talento suficiente como para el día de mañana retornar a la elite.

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Además de la capacidad técnica del futbolista, el volante es un jugador de Selección Mexicana y reconocido en todo el mundo. Por su destreza y su visión de juego, muchos equipos monitorean regularmente su trayectoria y su desarrollo en sus equipos. Orbelín Pineda es un elemento que puede ser atractivo para cualquier club.

Actualmente, es una pieza indiscutida dentro de la alineación de Rayados, marcando una notable diferencia a otros torneos respecto a jugadores de su misma posición. El mediocentro del Monterrey está feliz de estar nuevamente en la Liga MX y en un club que le brinda un contexto favorable para desarrollarse dentro del equipo.

Rayados le puso precio a Orbelín Pineda ante el interés de Países Bajos:

En los últimos días, el periodista regio Willie González reveló que Ajax y Feyenoord sondearon la situación del volante para intentar llevárselo de vuelta a Europa. Los dos gigantes de Países Bajos tienen visto a Orbelín Pineda de su extensa estadía en el Viejo Continente, donde participó también en múltiples torneos internacionales.

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Los dos equipos de la Eredevisie buscan un elemento en ese sector para el mercado de invierno y el nombre de Orbelín Pineda surgió en ambas instituciones. Además, el vínculo de Dennis te Kloese, hoy en Rayados de Monterrey, con los clubes neerlandeses, pensaron podría ayudar a una hipotética operación.

No obstante, este martes, desde RG La Deportiva, anticiparon que el Monterrey tomó una posición respecto a los sondeos de Ajax y Feyeenord. La directiva optó por ponerle la etiqueta de “intransferible” al futbolista de la Selección Mexicana, ni por todos los ceros que pongan. En la institución priorizan el aspecto deportivo a lo económico, pues están ordenados financieramente.

Bajo estas circunstancias, Orbelín Pineda cumplirá su contrato hasta mediados del 2029 como indica el vínculo que firmó con Rayados de Monterrey a su llegada. La afición albiazul se puede quedar tranquila que tiene a su figura para rato, y Rafa Márquez también de que el futbolista seguirá teniendo la continuidad que ostenta actualmente.