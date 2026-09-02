Joel Huiqui va por refuerzo que saldría del retiro

La directiva le ha dado mucho poder a Joel Huiqui luego de que el jugador hubiera conseguido la décima. En esta ocasión, se ha revelado que el estratega del Cruz Azul ha tomado una decisión muy importante, haciendo que un futbolista salga del retiro para poder reforzar a la institución celeste a partir de este momento.

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De acuerdo con diversas fuentes, el actual entrenador de La Máquina había pedido expresamente que Julio César Domínguez regrese al equipo cementero, después de haber tenido su paso por el Atlético de San Luis. Y es que precisamente el día lunes tomó la decisión de retirarse y darlo a conocer de manera pública.

El nuevo “refuerzo” de Joel Huiqui para Cruz Azul

El “Cata” Domínguez fue uno de los jugadores que no tuvo la mejor salida del cuadro cementero, por lo que una gran parte de la afición no está de acuerdo con que Huiqui haya pedido su regreso, sobre todo porque muchos de ellos creían que lo quería como refuerzo en la central del equipo, pero en realidad no será así.

De acuerdo con el reportero Fabrizio Domínguez de Fox Deportes, el Cata no llegaría como un fichaje de jugador, por eso su mensaje de retiro del balompié. Sino más bien se integrará al cuerpo técnico de la Sub 21, ya que precisamente habría sido Huiqui quien definió que fuera él el elegido para estar en el equipo de fuerzas básicas.

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La misma fuente reveló que es uno de los hombres de confianza de Huiqui y con la intención de que se formen los elementos que más tarde pueden llegar al primer equipo, confía en que sea Domínguez el ideal para elegir a los mejores jugadores y sobre todo formarlos de la manera en la que él podría trabajarlos mejor.

En síntesis