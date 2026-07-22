Mientras Joel Huiqui gana 800.000 mil en Cruz Azul, el salario de Antonio Mohamed en Toluca

Comenzó una nueva temporada del futbol mexicano y este próximo fin de semana se definirá el primer título del semestre entre los últimos dos campeones de la Liga MX. Toluca, ganador del Torneo Apertura, se enfrentará ante Cruz Azul, campeón del Torneo Clausura, por el Campeón de Campeones.

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Ambos buscarán quedarse con un nuevo trofeo este sábado y continuar sumando logros importantes para encarar lo que se viene de la mejor manera ya que el objetivo es seguir por el mismo camino y seguir sumando títulos a la vitrina de la institución.

Además de la expectativa por el partido, también existe una diferencia llamativa entre los protagonistas de ambos equipos. En este caso, los salarios de sus entrenadores reflejan dos realidades distintas: Joel Huiqui y Antonio Mohamed cuentan con contratos muy diferentes pese a estar al frente de dos clubes que vienen de conquistar títulos.

Joel Huiqui y Antonio Mohamed: la diferencia salarial entre los técnicos de Cruz Azul y Toluca

Joel Huiqui percibe poco menos de un millón de dólares por temporada en Cruz Azul, según informó Soy Futbol, luego de renovar su vínculo con la institución. El entrenador mexicano había comenzado su etapa como interino, pero sus buenos resultados llevaron a la directiva cementera a darle la confianza para continuar al frente del equipo.

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Del otro lado aparece Antonio Mohamed, quien cuenta con uno de los contratos más importantes entre los entrenadores de la Liga MX. El técnico argentino cobra alrededor de 4 millones de dólares al año en Toluca, una cifra que lo posiciona como uno de los técnicos mejores pagados del futbol mexicano.

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