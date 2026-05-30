Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones en Toluca, el salario de Joel Huiqui en Cruz Azul

El entrenador de Cruz Azul y la comparación con el salario que gana el argentino en Los Diablos Rojos.

La temporada 2026 dejó historias muy diferentes en los banquillos del futbol mexicano. Por un lado aparece Antonio Mohamed, uno de los entrenadores mejor pagados de la Liga MX y referente de un Toluca que viene de conquistar el bicampeonato. Por el otro está Joel Huiqui, quien pasó de trabajar en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul a convertirse en el técnico que llevó a La Máquina a la gloria en el Clausura 2026.

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La salida de Nicolás Larcamón antes de la Liguilla generó incertidumbre en el entorno celeste. Sin embargo, la directiva decidió apostar por alguien que conocía perfectamente la institución. Huiqui, que venía desempeñándose en las categorías formativas, asumió el desafío en un momento delicado y rápidamente logró conectar con el grupo.

Lejos de modificar por completo la estructura del equipo, el entrenador mantuvo la confianza en los jugadores y encontró respuestas dentro del propio plantel. Cruz Azul fue creciendo partido a partido durante la fase final y terminó coronándose campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la final.

¿Cuánto gana Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul?

Cruz Azul no ha informado de manera oficial cuál es el salario que percibe Joel Huiqui como director técnico del primer equipo. Los entrenadores que llegan desde las Fuerzas Básicas en clubes de la Liga MX suelen manejar ingresos considerablemente menores a los de los técnicos consolidados.

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Diversas estimaciones ubican ese rango entre los 50 mil y los 100 mil pesos mexicanos mensuales, aunque la cifra puede variar dependiendo del contrato, los objetivos deportivos y las bonificaciones establecidas por la institución.

Antonio Mohamed, entre los técnicos mejor pagados de la Liga MX

Mientras Huiqui construía su camino desde las divisiones inferiores, Antonio Mohamed continuó consolidándose como uno de los entrenadores más cotizados del país. El estratega argentino percibe alrededor de 4 millones de dólares anuales al frente de Toluca.

En sintesis

El director técnico Joel Huiqui se coronó campeón con Cruz Azul en el Clausura 2026.

se coronó campeón con Cruz Azul en el Clausura 2026. El exentrenador de divisiones inferiores asumió el cargo celeste tras la salida de Nicolás Larcamón .

. El estratega argentino Antonio Mohamed percibe anualmente cerca de 4 millones de dólares en Toluca.