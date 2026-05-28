Mientras André Jardine gana 1,7 millones en América, el salario de Joel Huiqui en Cruz Azul

André Jardine es uno de los entrenadores mejor pagados de la Liga MX con un salario millonario en América, mientras que Joel Huiqui todavía percibe un sueldo muy inferior en Cruz Azul pese al reciente título conseguido en el Clausura 2026.

André Jardine y Joel Huiqui viven presentes muy distintos dentro del futbol mexicano, aunque ambos lograron convertirse en protagonistas durante los últimos torneos. Mientras el brasileño ya lleva tiempo consolidado como uno de los entrenadores más importantes de la Liga MX al frente de América, Huiqui recién comienza a dar sus primeros pasos como director técnico en Primera División.

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El entrenador de Cruz Azul sorprendió a muchos luego de conquistar el Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la final. Huiqui tomó el mando del equipo después de trabajar durante mucho tiempo en Fuerzas Básicas y terminó llevando a La Máquina a un nuevo campeonato.

Huiqui en Cruz Azul (Getty Images)

Sin embargo, la diferencia económica entre ambos técnicos todavía es enorme. De acuerdo con información compartida por Vamos Azul, Cruz Azul no divulga oficialmente cuánto gana Joel Huiqui, aunque se estima que un entrenador surgido desde Fuerzas Básicas en un club mexicano puede percibir entre 50 mil y 100 mil pesos mexicanos mensuales.

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André Jardine gana mucho más que Joel Huiqui

Del otro lado aparece André Jardine, uno de los técnicos mejor valorados del fútbol mexicano. Según informó Marca, el entrenador brasileño percibe alrededor de 1,7 millones de dólares anuales como director técnico de América, cifra que refleja la importancia que tiene dentro del proyecto azulcrema después de los títulos obtenidos en los últimos años.

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