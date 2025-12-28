Es un hecho que el delantero Miguel Borja es nuevo jugador de Cruz Azul luego de terminar su etapa en River Plate de Argentina. El artillero ya se encuentra en México para firmar su contrato para en los próximos días ya estar a las órdenes del técnico Nicolás Larcamón.

Durante la noche de este domingo 28 de diciembre, el goleador de Colombia llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de inmediato fue captado por aficionados de la Máquina Cementera que no tardaron en darle la bienvenida y pedirle una foto.

El futbolista también fue captado por medios y periodistas, pero se retiró en silencio y seguramente no dará entrevistas hasta el día de su presentación oficial conlos Celestes. Antes de estampar la firma deberá realizarse el reconocimiento médico.

A pesar de que todavía no hay nada oficial en cuanto a cifras, según lo informado por Marca, se habla de que Miguel Borja tendría un salario que estaría cerca de los 3 millones de dólares anuales, lo que pondría al delantero colombiano como uno de los mejores pagados del cuadro capitalino.

Cabe recordar que, siguiendo la información del periodista César Luis Merlo, el jugador firmará un contrato de dos años de duración con opción a extenderlo por un año más. De mínima, el artillero estará ligado al equipo de Ciudad de México hasta diciembre del 2027.

¿Cómo fue el 2025 de Miguel Borja en River Plate?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el atacante fue parte de 48 compromisos con los argentinos, en los que fue titular en 17 de ellos. Marcó 8 goles y realizó 3 asistencias. A diferencia del 2024, perdió terreno en cuanto a la consideración del entrenador y finalmente no renovará.

