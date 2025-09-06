¿Por qué no juegan Jude Bellingham, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold en Inglaterra vs. Andorra?

Inglaterra comienza este sábado 6 de septiembre su periplo por las Eliminatorias UEFA en busca de una plaza para el Mundial 2026. El primer partido de los Three Lions es contra Andorra, una selección muy inferior a la del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Inglaterra tiene grandes figuras alrededor del mundo, aunque hace mucho tiempo que no ha podido coronarse. El Mundial es el gran objetivo para los Three Lions, pero todavía falta mucho y primero tienen que enfocarse en el juego ante Andorra, en el cual futbolistas como Jude Bellingham, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold no estarán.

Con respecto al futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham se operó del hombro antes del comienzo de la temporada y todavía tiene un tiempo de recuperación. Por este motivo ni siquiera fue convocado. La situación de Cole Palmer es similar a la del centrocampista del club español.

Publicidad

Publicidad

El jugador del Chelsea sufrió una lesión leve inguinal que lo llevó a perderse los últimos partidos de los Blues. Cole Palmer aún no se recuperó de esta molestia y es por eso que Thomas Tuchel ni siquiera lo llamó para que sea parte de la Fecha FIFA de septiembre.

Por último, la situación de Trent Alexander-Arnold es distinta porque el actual lateral del Real Madrid no tiene ninguna lesión, por lo que se podría decir que el entrenador de Inglaterra no lo convocó por una decisión técnica. Aunque es posible que vuelva a ser llamado en un futuro.

La alineación de Inglaterra ante Andorra

Jordan Pickford

Reece James

Marc Guehi

Dan Burn

Miles Lewis-Skelly

Declan Rice

Anderson

Marcus Rashford

Eberechi Eze

Noni Madueke

Harry Kane

Publicidad