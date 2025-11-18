A los 3 minutos de partido, Scott McTominay sorprendió a todo el Hampden Park con una acción totalmente inesperada. El mediocampista del Napoli se inventó una chilena acrobática al puro estilo Cristiano Ronaldo, sacando un remate perfecto que dejó sin reacción al arquero de Dinamarca.

Un golazo de esos que cambian partidos, eliminatorias y que automáticamente encendió la ilusión de toda la afición de Escocia en un duelo decisivo rumbo al Mundial 2026.

Ese tanto tempranero no solo levantó al equipo, sino que está metiendo a Escocia directamente en la Copa del Mundo, dependiendo únicamente de mantener la ventaja. En un encuentro clave, donde cualquier detalle podía definir la clasificación, McTominay apareció con una obra de arte futbolística que ya empieza a escribirse como uno de los goles más importantes de la selección escocesa en los últimos años.

En caso de mantener la victoria, el equipo se clasificará directo y no tendrá que ir a repechaje. Sin embargo, si los daneses logran darlo vuelta o lo empatan, serán ellos los que conseguirán su pasaje directo al certamen internacional más importante a nivel selecciones.

El último Mundial de Escocia

Escocia no disputa una Copa del Mundo desde Francia 1998, cuando el equipo dirigido por Craig Brown terminó quedándose fuera en la fase de grupos tras caer ante Brasil y Marruecos y rescatar un empate frente a Noruega. Aquella fue la última aparición del combinado masculino en el máximo escenario internacional.

Desde entonces pasaron casi tres décadas sin regresar al torneo, por lo que una nueva clasificación significaría volver al Mundial después de 28 años, poniendo fin a una larga ausencia que marcó a toda una generación de aficionados.

