Este martes se puso un punto final a la fase de grupos de las Eliminatorias UEFA para la próxima Copa del Mundo. En una jornada de partidos decisivos, uno de los encuentros importantes era el que protagonizarían España y Turquía, que llegaban al enfrentamiento como líder y escolta respectivamente de la Zona E de la competencia continental.

Pese a haber estado al borde de la cornisa y que en un momento del juego le habían dado vuelta el marcador, España pudo reponerse de los golpes y la ‘Furia Roja’ logró empatar 2-2 con los ‘Ay-Yıldızlılar’. Dani Olmo había adelantado a los de Luis de la Fuente, luego Deniz Gul y Salih Ozcan remontaron para la visita, y finalmente Mikel Oyarzábal salvó al local.

Con este resultado que evitó la derrota del dueño de casa, la Selección Española terminó en el 1° lugar y la Selección de Turquía quedó marginada a la 2° colocación del Grupo E, separadas por tres puntos. Los españoles finalizaron la campaña con 16 unidades, en tanto que los turcos acabaron la temporada con 13 unidades, sin conseguir lo que necesitaban.

Oyarzábal le dio el empate a España sobre la hora [Foto: Getty]

Bajo este escenario definitivo, España clasificó directamente al Mundial 2026, sacando su boleto directo a la fase de grupos del torneo universal de la FIFA. Por su parte, Turquía se mantiene con chances de ir al certamen, pero tendrá que disputar los Playoffs que entregan los últimos cuatro lugares. Al mismo tiempo, en el Grupo E quedaron eliminados Georgia y Bulgaria.

De este modo, el Mundial del año próximo contará con un histórico: la Selección Española estuvo en ¡17 de las 23 copas del mundo! que se han disputado hasta el momento entre 1930 y 2026. Para colmo, además de la historia la avala su actual camada de brillantes futbolistas: con Lamine Yamal y Pedri a la cabeza, es una de las grandes favoritas a quedarse con el trofeo que hoy defiende Argentina.

Al no tener que disputar los playoffs de las Eliminatorias Europeas para el Mundial, España tendrá libre la fecha FIFA de marzo para jugar la ‘Finalíssima’ con Argentina. Esa final enfrenta al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa: la última edición la ganó precisamente la ‘Albiceleste’, que derrotó a Italia en 2022. ¿Lo destronará el equipo de Luis de la Fuente?

Las posiciones finales del Grupo E tras el empate entre España y Turquía: