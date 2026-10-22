Alineaciones de OFI Crete y Leverkusen por la Europa League: formaciones probables

OFI Crete recibe a Leverkusen este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. OFI Crete viene de caer 1-2 ante Rennes y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Leverkusen viene de ganarle 4-0 a Lech Poznan y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de OFI Crete y Leverkusen
OFI Crete (3-4-2-1): Panagiotis Katsikas, Achilleas Poungouras, Dimitrios Nikolaou, Krešimir Krizmanić, Lorenzo Dickmann, Taxiarchis Fountas, Thanasis Androutsos, Andreas Bouchalakis, Kenan Kodro, Nikolaos Athanasiou, Thiago Nuss. DT: Christos Kontis.
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Lucas Vázquez, Loïc Badé, Edmond Tapsoba, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Malik Tillman, Ezequiel Fernández, Nathan Tella, Patrik Schick, Ibrahim Maza. DT: Carles Martínez.
La previa de OFI Crete y Leverkusen: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 10:45 (hora de México)
- Próximo partido de OFI Crete: vs. Hapoel, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Marseille, jueves 5 de noviembre