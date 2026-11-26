OFI Crete recibe a Anderlecht este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Pagritio. OFI Crete viene de ganarle 2-0 a Hapoel y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Anderlecht viene de ganarle 2-0 a Red Bull y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de OFI Crete y Anderlecht
OFI Crete (3-4-3): Klidman Lilo, Konstantinos Kostoulas, Dimitrios Nikolaou, Krešimir Krizmanić, Lorenzo Dickmann, Andreas Bouchalakis, Thanasis Androutsos, Nikolaos Athanasiou, Taxiarchis Fountas, Giannis Theodosoulakis, Thiago Nuss. DT: Christos Kontis.
Anderlecht (4-2-3-1): Colin Coosemans, Ali Maamar, Giulian Biancone, Léo Pétrot, Ludwig Augustinsson, Mario Stroeykens, Danylo Sikan, Enric Llansana, Lukáš Ambros, Mihajlo Cvetković, Jayden Seke. DT: Vítor Bruno.
Bajas y ausentes de OFI Crete y Anderlecht
OFI Crete:
- Kenan Kodro (golpe; vuelve en una semana)
- Giannis Apostolakis (lesión en el gemelo; vuelve en una semana)
- Fotis Koutsoupias (lesión en la pierna; vuelve en unas semanas)
- Konstantinos Lagoudakis (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Emmanouil Chnaris (rotura de ligamentos cruzados)
- Nikolaos Marinakis (ausencia)
Anderlecht:
- Lucas Hey (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
- Ilay Camara (lesión en el pie)
La previa de OFI Crete y Anderlecht: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Pagritio
- Historial: 2 cruces — OFI Crete ganó 0, Anderlecht ganó 0 y empataron 2
- Último antecedente: 03/12/2022: OFI Crete 1-1 Anderlecht
- Próximo partido de OFI Crete: vs. Benfica, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Anderlecht: vs. Hoffenheim, jueves 10 de diciembre