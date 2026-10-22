Ferencvaros vs. Torreense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El arranque perfecto quedó atrás para los húngaros, pero la ilusión de meterse entre los puestos de privilegio de la fase de liga sigue intacta. Torreense, en cambio, necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo.

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Son solo tres fechas, pero en el nuevo formato de la Europa League cada punto pesa para entrar directo a los octavos o al menos asegurar el repechaje. Un buen resultado acá puede cambiar bastante el panorama para ambos.

La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros llega con un andar sólido: venció 2-1 como local a Viktoria después de haber goleado 3-1 en condición de visitante al Celtic. Esos dos triunfos lo tienen séptimo con 6 puntos en apenas dos presentaciones, en zona de clasificación directa si el torneo terminara hoy.

Torreense tuvo un tropiezo en su último compromiso, cuando cayó 1-2 de local frente a Sunderland, luego de haber arrancado con una victoria 2-1 como visitante ante Lillestroem. La derrota lo dejó 19° con 3 unidades, en una zona donde no puede permitirse otro resbalón si quiere seguir con chances de avanzar de fase.

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Horario del partido

México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis