Dónde ver EN VIVO Milan vs. Ferencvaros por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Milan llega con la obligación de ganar y empezar a despegar en una Europa League que hasta ahora le resultó esquiva. Un tropiezo más en casa complicaría en serio sus cuentas para la siguiente fase.

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Con apenas 3 puntos en tres fechas, el equipo italiano necesita sumar de local para no quedar relegado en la tabla general del torneo. Enfrente tiene a un rival que llegó mucho mejor parado a esta cuarta jornada.

La actualidad de ambos equipos

El Milan atraviesa un momento irregular en la competencia europea. Viene de caer 0-3 como visitante ante el Bournemouth y antes de eso había goleado 4-0 fuera de casa frente al Red Bull, pero también arrastra una derrota en el Meazza contra el Benfica. Esa alternancia de resultados lo tiene 24° con solo 3 unidades, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si quiere meterse entre los puestos de clasificación directa.

Ferencvaros, en cambio, llega entonado y con confianza. Ganó sus últimos tres partidos en la Europa League, incluyendo un contundente 4-1 ante el Torreense y un triunfo como visitante frente al Celtic, y esa seguidilla lo tiene quinto en la tabla con 9 puntos. Para el equipo húngaro, Milán es la chance de dar un golpe de autoridad y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

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Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis