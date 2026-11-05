Dónde ver EN VIVO Milan vs. Ferencvaros por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Milan llega con la obligación de ganar y empezar a despegar en una Europa League que hasta ahora le resultó esquiva. Un tropiezo más en casa complicaría en serio sus cuentas para la siguiente fase.
Con apenas 3 puntos en tres fechas, el equipo italiano necesita sumar de local para no quedar relegado en la tabla general del torneo. Enfrente tiene a un rival que llegó mucho mejor parado a esta cuarta jornada.
La actualidad de ambos equipos
El Milan atraviesa un momento irregular en la competencia europea. Viene de caer 0-3 como visitante ante el Bournemouth y antes de eso había goleado 4-0 fuera de casa frente al Red Bull, pero también arrastra una derrota en el Meazza contra el Benfica. Esa alternancia de resultados lo tiene 24° con solo 3 unidades, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si quiere meterse entre los puestos de clasificación directa.
Ferencvaros, en cambio, llega entonado y con confianza. Ganó sus últimos tres partidos en la Europa League, incluyendo un contundente 4-1 ante el Torreense y un triunfo como visitante frente al Celtic, y esa seguidilla lo tiene quinto en la tabla con 9 puntos. Para el equipo húngaro, Milán es la chance de dar un golpe de autoridad y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.
Horario del partido
- México: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+, TUDN, TUDN.com, TUDN App y ViX.
- Milan suma 3 puntos en el torneo.
- Ferencvaros suma 9 puntos tras vencer a Torreense, Viktoria y Celtic.