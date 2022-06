No han sido las mejores semanas para Ferrari. En los últimos tres Grandes Premios decepcionó a su gente: en España sumó 12 puntos; en Mónaco 30 "regalando" de cierta manera la victoria a Sergio Pérez y en Azerbaiyán directamente no puntuó. Esto, evidentemente, fue aprovechado al máximo por Red Bull Racing: los austríacos lideran con comodidad ambos campeonatos mundiales de la Formula 1 y obligan a los italianos a mejorar con inmediatez.

Mattia Binotto, jefe del equipo de Maranello, está más que inquieto con el presente que atraviesan los suyos y lanzó unas declaraciones que no son para nada confortantes para los aficionados rojos. Este fin de semana la actividad se mudará al Circuito Gilles Villeneuve (Canadá), y todo parece indicar que los conducidos por Christian Horner tendrán todas las de ganar nuevamente.

"Ciertamente estoy preocupado y decepcionado porque esas (las fallas en sus monoplazas) son cosas que debemos tratar de solucionar y aún no lo hemos hecho. Es un viaje largo. El trabajo no está terminado, pero lo haremos. Prefiero tener un buen rendimiento y tratar de solucionar la fiabilidad. Es una preocupación, más aún porque no tengo la respuesta que me gustaría tener en este momento, sobre cuál fue el problema", apuntó con contundencia el suizo.

Faltan escasos días para el Gran Premio de Canadá y en Ferrari aún ni siquiera saben con exactitud los inconvenientes que están presentando los coches de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Obviamente, esto los pone contra las cuerdas ya que es imposible que puedan encontrar una solución a algo desconocido. Y tan al límite se ven, que Binotto admitió que no aspiran a la victoria en Montreal.

"No creo que Canadá sea una carrera que haya que ganar, en absoluto. Vamos a centrarnos en ir carrera a carrera e intentar optimizar nuestro potencial. Tuvimos diferentes problemas en los últimos Grandes Premios, así que hay mucho que progresar", aseguró Mattia, quitándole presión a sus pilotos a pesar de estar alejándose cada vez más de los de Red Bull en ambas tablas.

Por último, el jefe de Ferrari confesó que no le preocupa la corta ventaja que le llevan a Mercedes-AMG Petronas (38 unidades). "No es algo en lo que nos fijemos sinceramente. Estamos centrados en nuestros resultados y centrados en intentar sacar el máximo de nuestros fines de semana, intentando siempre mejorar nosotros. Solo nos preocupamos y centramos en nosotros", sentenció.