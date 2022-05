George Russell está haciendo un trabajo con el W13 y hasta superando a Lewis Hamilton, pero no le gusta para nada y lo dejó bien en claro.

A Toto Wolff no le gustará: La feroz crítica de George Russell al coche de Mercedes

A pesar de que Mercedes-AMG Petronas no atraviesa un buen momento, es realmente positivo lo que está logrando George Russell. La joven promesa británica demostró que no necesita tiempo para adaptarse a un nuevo equipo y coche, y respondió con resultados desde el primer Gran Premio. Tal es así, que es el único piloto de Formula 1 que ha estado dentro del Top-5 en las primeras cinco fechas.

El exconductor de Williams hasta se está dando el gusto de superar a Lewis Hamilton, uno de los mejores de toda la historia. Ya le sacó 23 puntos en la tabla de pilotos y ha cruzado la meta antes que él en 4 oportunidades, fallando solamente en Baréin. Si bien le están saliendo de gran manera las cosas y está teniendo una primera temporada favorable con la escudería alemana, no es iluso: se quejó ferozmente de su monoplaza y lanzó una declaración que enfadará a Toto Wolff.

"Creo que todavía no entendemos realmente por qué el coche es tan imprevisible. Toto (Wolff) suele utilizar la palabra ‘diva’, pero creo que se queda corta, porque es muy imprevisible. Cuando empieza a rebotar en las curvas, es un desastre para conducir", apuntó con contundencia George Russell sobre el W13, el cual se está viendo perjudicado por un porpoising incontrolable.

Más adelante detalló: "Siempre supimos que nuestro coche era rápido. Sin embargo, el viernes fue una completa anomalía, no entendimos muy bien por qué. Obviamente Lewis Hamilton hizo un mejor trabajo que yo (el sábado), se clasificó sexto, pero incluso con la corrección de combustible y potencia, sus vueltas más rápidas fueron las del viernes, mientras que todos los demás mejoraron en más de un segundo".

"Mi ritmo de carrera era dos décimas más lento que el de Leclerc el viernes, y el domingo estaba entre medio segundo y un segundo, así que no sé. Me gustaría darle una respuesta, para ser sincero. Tenemos a los ingenieros más brillantes de la parrilla trabajando día y noche para tratar de entenderlo, y todavía no tenemos una respuesta clara, así que tenemos que seguir analizando, y creo que este fin de semana podría ser uno de los más importantes para tratar de entender nuestro inicio de temporada", explicó el joven.

Por último fue realista y señaló: "Creo que el quinto y el sexto es donde merecemos estar. Obviamente, es probable que hayamos rendido menos en algunos de los otros circuitos, especialmente el sábado, lo que dificulta la carrera. También este fin de semana nos hemos mostrado más prometedores, pero todavía estamos muy lejos. Tenemos un coche rápido. Sólo hay que ver los datos del viernes y compararlos con los del domingo y el sábado para ver las diferencias. Pero es extraño, a veces divertido y estos nuevos coches son claramente un reto".