Durante elGran Premio de Australia en el que Charles Leclerc obtuvo una nueva victoria y Checo Pérez su primer podio del año, el Safety Car Aston Martin Vantage debió intervenir en dos oportunidades durante la carrera. Primero por un despiste de Carlos Sainz Jr, y más tarde por el accidente de Sebastian Vettel.

Esta situación complicó a la mayoría de los monoplazas, que llevaban neumáticos duros y tuvieron problemas para calentarlos mientras marchaban detrás del coche de seguridad, que es mas lento que el Mercedes, la otra marca que provee este tipo de autos oficiales desde el año pasado.

Max Verstappen, quien en las dos intervenciones se encontraba en segundo lugar por detrás de Charles Leclerc, calificó al Safety Car de Aston Martin como "una tortuga" que limitaba a los pilotos a reiniciar la competencia con el calor necesario para sus ruedas.

"Hay tan poco agarre y además el coche de seguridad iba tan lento, era como una tortuga. Increíble", comentó el campeón mundial tras la carrera de Albert Park. Y añadió: "Conducir a 140 (km/h) en la recta de atrás, no había un coche dañado, así que no entiendo por qué tenemos que conducir tan despacio. Tenemos que investigar".

"Seguro que el coche de seguridad de Mercedes es más rápido por la aerodinámica extra, porque este Aston Martin es realmente lento. Definitivamente necesita más agarre, porque nuestros neumáticos estaban muy fríos. Es bastante terrible la forma en que estamos conduciendo detrás del coche de seguridad en este momento", remató.

Leclerc también opinó sobre el Safety Car

El líder de la tabla de pilotos, Charles Leclerc, coincidió con Verstappen y admitió que tenía ganas de quejarse por la radio. "Para ser honesto, siempre se siente demasiado lento en el coche porque con esos coches de Fórmula 1, tenemos mucho agarre y es muy, muy difícil, sobre todo en el compuesto en el que estábamos todos, que era el duro", dijo.

Y añadió: "Me costaba mucho meterles temperatura, así que también me costó. Para ser honesto, quería quejarme, pero luego vi lo mucho que deslizaba el coche de seguridad en la curva y no creo que hubiera nada más que pudiera dar, así que no quise presionar demasiado".