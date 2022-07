A pesar de que estaba marcando un ritmo importante y ya había tomado el liderazgo de la carrera de manera temprana, Max Verstappen sufrió una falla en su monoplaza en la vuelta 11 y perdió rendimiento. Si bien en un principio se pensó que había pinchado un neumático, paró en boxes y los problemas siguieron. Por pedido de su equipo, siguió en pista para salvar la mayor cantidad de puntos posibles y eso hizo: salió séptimo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Ya después de su sólida actuación, los ingenieros de Red Bull Racing investigaron su coche y pudieron notar qué fue lo que limitó al neerlandés en su conducción. Aunque parezca insólito, fue culpa de AlphaTauri, equipo "filial" de los austríacos. El último campeón del mundo luchó contra la pérdida de aerodinámica por un endplate del alerón delantero de la escudería mencionada, el cual se atascó bajo el piso de su RB18.

"No tuvimos un pinchazo. Él (Verstappen) estaba informando porque estaba tan mal que se sentía como un pinchazo. Pero básicamente en la vuelta 11, golpeó un trozo de escombros que era una pieza de AlphaTauri de un incidente que tuvieron. Así que ha hecho la carrera con un suelo modificado que tenía un trozo de un endplate de AlphaTauri atascado bajo la parte inferior del coche. Se quedó ahí y se atascó y se encajó casi como una obstrucción", fue la explicación de Christian Horner ante los medios.

El culpable, entonces, fue el mismo equipo, ya que el choque que provocó que esta pieza quede en la pista sucedió entre ¡compañeros! Pierre Gasly y Yuki Tsunoda quisieron pelearse por un puesto, se tocaron y salieron de la pista. No solo perdieron posiciones, sino que posteriormente le arruinaron la carrera a Max Verstappen, quien es la cara visible de la escudería mayor.

El neerlandés, a su vez, mencionó: "Cuando salté del coche eché un vistazo al suelo y por debajo, en el lado izquierdo, está completamente roto, todo ha desaparecido. Vi un trozo de carbono (en la pista), pero en el momento en que estaba allí no podía moverme drásticamente a la izquierda o a la derecha, así que intenté golpearlo de frente. Pero en lugar de eso, se me metió en el suelo y lo destrozó todo. Parecía un pinchazo porque de repente no tenía equilibrio y el coche daba muchos saltos. Así que decidimos ir a pits e incluso después de eso el coche era difícil para conducir".

"Lo difícil fue encontrar un buen equilibrio aerodinámico debido a, por supuesto, la enorme pérdida de carga principalmente trasera para tratar de ayudar al ala delantera. Cuando haces eso, tienes sobrecarga, así que no era lo ideal en el juego de neumáticos duros. Luego, para el último juego, subimos de nuevo, pero fue muy duro. Pero al final del día creo que el séptimo puesto fue un buen resultado con los daños que tuve", sentenció SuperMax.