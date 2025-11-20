¿Por qué se suspendió la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1?

Los monoplazas estaban listos al igual que los aficionados para tener 60 minutos de acción en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas. Sin embargo, la acción duró mucho menos de lo esperado, ya que la bandera roja adquirió un protagonismo impensado que terminó dejando a todos sin actividad en Norteamérica. A continuación te contamos la razón de la misteriosa interrupción y posterior cancelación.

Publicidad

Publicidad

Todo transcurría con normalidad y los distintos pilotos continuaban en el camino de afinar detalles pensando en la clasificación de mañana y en la carrera. A falta de 20 minutos para el final de la prueba, la bandera roja apareció flameante y todos los autos debieron guardarse en la zona de pits.

Por este motivo se canceló la FP2 en Las Vegas

Nadie entendía lo que estaba sucediendo y se llegó a pensar que una lluvia pasajera estaba siendo la causante de este momento. Finalmente, se terminó de confirmar por parte de la dirección de carrera que la bandera roja se debió a un mantenimiento en pista. Al tratarse en un Gran Premio callejero, algunas alcantarillas no estaban del todo aseguradas y podían ser causantes de accidentes inesperados.

Por esa razón, se decidió que lo mejor era dar por finalizada la sesión antes de correr algún tipo de riesgo innecesario. En cuanto el cronograma, los pilotos tendrán la jornada de mañana para continuar con la Práctica Libre 3, en la cual se espera que ningún imprevisto del circuito modifique los planes tal como sucedió en esta oportunidad.

Publicidad

Publicidad

En síntesis