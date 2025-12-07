Durante la etapa regular, uno de los equipos que se perfilaba como gran candidato al título por el nivel que venía mostrando era Cruz Azul. La Máquina Celeste parecía tener todo para pelear hasta el final, pero una vez más volvió a decepcionar, tal como ocurrió en torneos anteriores, y quedó fuera del Torneo Apertura 2025 tras ser eliminada por Tigres.

Al igual que en el duelo de ida, los dirigidos por Nicolás Larcamón empataron 1-1 ante los felinos en el Volcán por la segunda semifinal. Sin embargo, ese resultado no fue suficiente, ya que Tigres avanzó a la gran final gracias a la ventaja deportiva conseguida por su posición en la tabla general de la fase regular.

Después de la eliminación, Larcamón habló en conferencia de prensa y no dudó en recordar una polémica que arrastran desde la última jornada de la temporada regular, cuando enfrentaron a Pumas. Para el entrenador, aquellos hechos influyeron directamente en el desenlace del torneo para su equipo.

Las declaraciones de Larcamón

“Yo no me olvido de la fecha 17, nos fracturaron a Kevin, su jugador solo fue amonestado y perdimos a nuestro portero por cinco meses. En ese partido perdimos el liderato. Hoy este resultado nos clasificaría a la final del torneo”, expresó el técnico argentino, visiblemente molesto por lo ocurrido semanas atrás.

Larcamón insistió en que Cruz Azul hizo méritos para estar en la final, pero que las circunstancias previas condicionaron su camino. Ese partido ante Pumas donde Kevin Mier fue lesionado y su equipo perdió el liderato, cambió el rumbo del torneo, según el DT.

Cruz Azul tiene revancha rápido

El próximo desafío para La Máquina llegará sin demasiado tiempo para lamentarse. Cruz Azul disputará su esperado duelo internacional frente a Flamengo este miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas del Centro de México. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayyan, Qatar.

En síntesis