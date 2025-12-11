Lo único bueno de la eliminación de Lakers: La jugada imposible que LeBron James hizo en 5.6 segundos

Todo estaba listo para que los Lakers vencieran a San Antonio Spurs y clasificaran a las semifinales de la Copa NBA 2025 porque la figura del equipo rival, Victor Wembanyama, no iba a jugar. Sin embargo, esto no sucedió, y lo único bueno que dejó la eliminación fue la jugada imposible que LeBron James hizo en 5.6 segundos.

¡A los hechos! Los Angeles Lakers terminaron el primer cuarto nueve puntos abajo en el marcador y desde ese momento empezó la intención de remontar el partido contra los Spurs. En esa misión, que resultaría imposible, el gran pico de emoción para el equipo californiano llegó de la mano de LeBron y una épica jugada.

Contrario a lo que dicta la lógica de alguien que juega en la NBA con 40 años, LeBron James demostró que mantiene las habilidades para impresionar en ataque y marcar diferencia en defensa, con una jugada que en menos de dos horas llegó a más de 500.000 reproducciones en X.

Video: La jugada de LeBron James que sorprendió a toda la NBA

Parte de la gran jugada de LeBron en Lakers vs. Spurs. (Foto: Getty Images)

Durante la eliminación de Los Angeles Lakers en los cuartos de final de la Copa NBA, LeBron no solo volcó el balón sobre los 2.16 metros de Luke Kornet, también volvió a defender y sorprendió con una tapa a De’Aaron Fox en tan solo 5.6 segundos. ¡Video!

El premio que dejaron de ganar LeBron y Los Angeles Lakers en la Copa NBA

Al quedar eliminados tras perder contra San Antonio Spurs por 139 a 119, LeBron James, Luka Doncic y los demás jugadores de los Lakers se perdieron el premio de $530.933 dólares que iban a recibir si quedaban campeones de la Copa NBA 2025. En cambio, el dinero que cada uno recibió fue de US$53.093.

