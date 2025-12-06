Es tendencia:
Sergio Ramos confirma su futuro tras la eliminación de Rayados en el Apertura 2025

El futbolista español confirmó que no seguirá en el equipo regio tras los rumores de salida que se instalaron en los últimos días.

Por Ramiro Canessa

Sergio Ramos confirmó su futuro luego de la eliminación.
© Getty ImagesSergio Ramos confirmó su futuro luego de la eliminación.

Rayados de Monterrey no pudo ante el campeón defensor y se despidió del Apertura 2025 en semifinales, quedándose una vez más sin poder ser campeones de México. Los regios no lograron cuidar el resultado que habían conseguido el miércoles pasado en el Gigante de Acero tras ganar por 1-0 con gol de Germán Berterame y fueron eliminados.

En el Nemesio Díez, los regios perdieron 3-2 ante Toluca y, si bien el global terminó 3-3, los locales avanzaron a su segunda final consecutiva por ventaja deportiva tras terminar como súper líderes en la etapa regular y ahora sueñan con ser bicampeones.

Desde hace días se viene hablando sobre el futuro de Sergio Ramos, defensor español de Rayados, ya que desde España se había revelado que no continuaría en México a partir del 2026 y que tendría intenciones de volver a jugar en el Viejo Continente.

Tras los rumores que se instalaron, el propio jugador rompió el silencio y habló sobre su futuro luego de que termine la participación de su equipo en el torneo mexicano.

El futuro de Sergio Ramos

“Fue mi último juego”, fueron las palabras del defensor español en diálogo con Javier Rojas de TUDN USA y se confirmó lo revelado por el Chiringuito TV hace unos días atrás.

El anuncio de Ramos cierra un capítulo importante en la historia reciente de Monterrey. La eliminación en semifinales y la confirmación de la salida del defensor español marcan un punto de inflexión para el equipo, que deberá reorganizar su plantel de cara a la próxima temporada del futbol mexicano.

En síntesis

  • Rayados de Monterrey fue eliminado del Apertura 2025 en semifinales tras perder 3-2 ante Toluca.
  • El global terminó 3-3, pero Toluca avanzó a la final por ventaja deportiva.
  • Sergio Ramos confirmó que su último juego fue la semifinal, dejando Rayados a partir de 2026.
