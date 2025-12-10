Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Mundial de Destructores de la F1 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y aquí te contamos qué piloto le provocó más gastos a su equipo en reparaciones.

Por Leandro Barraza

Gabriel Bortoleto lideró el Campeonato de Destructores
© GETTY IMAGESGabriel Bortoleto lideró el Campeonato de Destructores

Se terminó lo que se daba. La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin el pasado domingo 7 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Gracias al tercer puesto de Lando Norris, McLaren cerró un año perfecto al quedarse con los dos campeonatos (Pilotos y Constructores).

No obstante, todas las campañas también se lleva el dato de una tabla extraoficial: el Mundial de Destructores. Esta suerte de campeonato paralelo mide los gastos que provocan los pilotos a sus escuderías por reparaciones de accidentes y en esta oportunidad el líder fue Gabriel Bortoleto, rookie brasileño de Kick Sauber.

El campeón de F2 y F3 tuvo su gran oportunidad en la F1 este 2025 y la aprovechó sumando un total de 19 puntos. No obstante, también sufrió duros accidentes a lo largo de la temporada, siendo el más recordado el del Gran Premio de Brasil, cuando su coche llegó a despegarse del suelo antes de impactar de lleno contra uno de los muros de contención. Solamente esa reparación le costó 2.359.000 dólares a Kick Sauber.

Ahora bien, una de las grandes curiosidades es que en el séptimo lugar aparece Jack Doohan, quien solamente corrió hasta el Gran Premio de Miami. Esto explica no solo el primer puesto de Alpine en la tabla de equipos, sino también la falta de repuestos y componentes para Franco Colapinto en la recta final de la temporada.

Tabla final de Pilotos del Mundial de Destructores 2025

  1. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) — $3,976,000
  2. Yuki Tsunoda (Red Bull/Racing Bulls) — $3,497,000
  3. Lando Norris (McLaren) — $2,899,000
  4. Lance Stroll (Aston Martin) — $2,678,000
  5. Charles Leclerc (Ferrari) — $2,640,000
  6. Oscar Piastri (McLaren) — $2,172,000
  7. Jack Doohan (Alpine) — $2,100,000
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls/Red Bull) — $1,971,000
  9. Franco Colapinto (Alpine) — $1,877,000
  10. Liam Lawson (Red Bull/Racing Bulls) — $1,740,000
  11. Oliver Bearman (Haas) — $1,707,000
  12. Lewis Hamilton (Ferrari) — $1,670,000
  13. Carlos Sainz (Williams) — $1,532,000
  14. Pierre Gasly (Alpine) — $1,327,000
  15. Alexander Albon (Williams) — $1,203,000
  16. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) — $1,039,000
  17. Fernando Alonso (Aston Martin) — $927,000
  18. Kimi Antonelli (Mercedes) — $720,000
  19. Esteban Ocon (Haas) — $692,000
  20. George Russell (Mercedes) — $475,000
  21. Max Verstappen (Red Bull) — $450,000
Tabla final de escuderías del Mundial de Destructores

  1. Alpine — $5,348,000
  2. McLaren — $5,071,000
  3. Kick Sauber — $5,015,000
  4. Red Bull — $4,139,000
  5. Ferrari — $3,854,000
  6. Aston Martin — $3,605,000
  7. Racing Bulls — $3,526,000
  8. Williams — $2,762,000
  9. Haas — $2,389,000
  10. Mercedes — $1,385,000
En síntesis

  • Lando Norris y McLaren ganaron los títulos de Pilotos y Constructores del 2025.
  • Gabriel Bortoleto lideró el Mundial de Destructores con $3,976,000 en daños para Kick Sauber.
  • Alpine encabezó la tabla de equipos con $5,348,000 en gastos totales por reparaciones.
leandro barraza
Leandro Barraza
