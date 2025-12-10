Así quedó la tabla de posiciones del Mundial de Destructores de la F1 2025

Se terminó lo que se daba. La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin el pasado domingo 7 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Gracias al tercer puesto de Lando Norris, McLaren cerró un año perfecto al quedarse con los dos campeonatos (Pilotos y Constructores).

No obstante, todas las campañas también se lleva el dato de una tabla extraoficial: el Mundial de Destructores. Esta suerte de campeonato paralelo mide los gastos que provocan los pilotos a sus escuderías por reparaciones de accidentes y en esta oportunidad el líder fue Gabriel Bortoleto, rookie brasileño de Kick Sauber.

El campeón de F2 y F3 tuvo su gran oportunidad en la F1 este 2025 y la aprovechó sumando un total de 19 puntos. No obstante, también sufrió duros accidentes a lo largo de la temporada, siendo el más recordado el del Gran Premio de Brasil, cuando su coche llegó a despegarse del suelo antes de impactar de lleno contra uno de los muros de contención. Solamente esa reparación le costó 2.359.000 dólares a Kick Sauber.

Ahora bien, una de las grandes curiosidades es que en el séptimo lugar aparece Jack Doohan, quien solamente corrió hasta el Gran Premio de Miami. Esto explica no solo el primer puesto de Alpine en la tabla de equipos, sino también la falta de repuestos y componentes para Franco Colapinto en la recta final de la temporada.

Tabla final de Pilotos del Mundial de Destructores 2025

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) — $3,976,000 Yuki Tsunoda (Red Bull/Racing Bulls) — $3,497,000 Lando Norris (McLaren) — $2,899,000 Lance Stroll (Aston Martin) — $2,678,000 Charles Leclerc (Ferrari) — $2,640,000 Oscar Piastri (McLaren) — $2,172,000 Jack Doohan (Alpine) — $2,100,000 Isack Hadjar (Racing Bulls/Red Bull) — $1,971,000 Franco Colapinto (Alpine) — $1,877,000 Liam Lawson (Red Bull/Racing Bulls) — $1,740,000 Oliver Bearman (Haas) — $1,707,000 Lewis Hamilton (Ferrari) — $1,670,000 Carlos Sainz (Williams) — $1,532,000 Pierre Gasly (Alpine) — $1,327,000 Alexander Albon (Williams) — $1,203,000 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) — $1,039,000 Fernando Alonso (Aston Martin) — $927,000 Kimi Antonelli (Mercedes) — $720,000 Esteban Ocon (Haas) — $692,000 George Russell (Mercedes) — $475,000 Max Verstappen (Red Bull) — $450,000

Tabla final de escuderías del Mundial de Destructores

Alpine — $5,348,000 McLaren — $5,071,000 Kick Sauber — $5,015,000 Red Bull — $4,139,000 Ferrari — $3,854,000 Aston Martin — $3,605,000 Racing Bulls — $3,526,000 Williams — $2,762,000 Haas — $2,389,000 Mercedes — $1,385,000

