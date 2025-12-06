¡El día más importante de su historia! Inter Miami lo logró: es campeón de la Major League Soccer. Luego de una temporada con más de cuarenta partidos, las ‘Garzas’ vencieron a Vancouver Whitecaps en la gran final y levantaron el trofeo. Con apenas siete años de vida, la institución alcanzó la gloria máxima en Estados Unidos.

Tras un semestre sensacional y mejor pasar por playoffs, Inter Miami venció por 3-1 a Vancouver Whitecaps en un juego espectacular. Si bien la visita tuvo más ocasiones, el dueño de casa fue eficaz y aprovechó las que tuvo. Edier Ocampo (en contra), Rodrigo De Paul y Tadeo Allende marcaron para el local, y Ali Ahmed descontó para el perdedor.

Lionel Messi fue clave para el triunfo de Inter Miami en la final: dio dos asistencias, las dos que definían el partido. Primero habilitó a De Paul para el 2-1, y luego dejó solo a Allende para el 3-1. Así, el capitán de las ‘Garzas’ obtuvo su cuarto título en el club: Leagues Cup 2023, Supporters Shield 2024, Campeón de Conferencia 2025 y esta MLS Cup 2025.

Messi y su felicidad tras el pitazo final [Foto: Getty]

Una nueva vuelta olímpica para Lionel Messi en su carrera:

Con esta flamante coronación, Lionel Messi alcanzó los ¡48 títulos! desde su debut como futbolista profesional. Esta consagración significa su 30° trofeo local a nivel clubes, mientras que también ostenta 18 trofeos internacionales, entre equipos y selección nacional. La ‘Pulga’ consiguió el broche más grandioso que le faltaba a su capítulo en Inter Miami.

La tabla de títulos entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo:

Tras el nuevo galardón obtenido en la MLS, Messi extendió a ¡13 trofeos de diferencia! la ventaja sobre Cristiano Ronaldo en este aspecto. El astro portugués ha conseguido 35 títulos en su carrera profesional, y cada vez queda más lejos en la competencia. El goleador luso perdió terreno al no poder ganar -por ahora- ninguno de los torneos que disputó con Al Nassr.

Lionel Messi supera en títulos, Cristiano Ronaldo supera en goles:

Mientras que el argentino se destaca por sus logros colectivos, el ‘Bicho’ hace lo propio en el récord individual. CR7 acumula 954 anotaciones, en tanto que LM10 lleva 896 tantos. En la carrera por llegar a los mil goles, el capitán de la Selección de Portugal tiene ventaja sobre el referente de la Selección Argentina. ¿Cómo quedarán el día que dejen la disciplina?

