Sergio Pérez no se quedó callado luego de la derrota de Red Bull Racing en la temporada 2025 de la Fórmula 1. El equipo austriaco despidió a Checo en diciembre de 2024 culpándolo indirectamente por la caída de la escudería en la segunda etapa del curos anterior, pero rápidamente salió a la luz que el problema era más grande.

Publicidad

Publicidad

Liam Lawson apenas duró dos carreras en el segundo asiento de Red Bull, mientras que Yuki Tsunoda tampoco estuvo a la altura, tanto así que se quedó sim butaca para 2026. De esta manera, se confirmó que Checo fue víctima y el propio tapatío apuntó contra la escudería de las bebidas energéticas luego del campeonato de Lando Norris.

Puntualmente, Sergio Pérez escribió “quizás” luego de citar un meme de X en el que Thanos (representando a Red Bull) le dice a Checo: “Quizás te traté muy duro”. Esto fue un claro mensaje en alusión a que la escudería tomó la decisión equivocada al despedirlo en diciembre del año pasado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El recuerdo de Checo Pérez tras la pobre defensa de Yuki Tsunoda

En un momento de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025, Yuki Tsunoda tenía la posibilidad de retrasar a Lando Norris para ayudar a Max Verstappen. No obstante, el de McLaren lo adelantó rápidamente y el japonés se terminó llevando una sanción por cambiar de dirección dos veces en ese intento de defensa.

Fue entonces cuando los aficionados, y hasta la prensa, recordó la formidable tarea de Checo Pérez en Abu Dhabi 2021, cuando aguantó a Lewis Hamilton para permitirle a Max Verstappen acercarse. Finalmente, esa actuación del mexicano terminó siendo clave para el primero de los cuatro títulos del neerlandés.

ver también Lando Norris campeón: Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Abu Dhabi 2025

En síntesis

Sergio Pérez publicó “quizás” en X respondiendo a un meme sobre su salida de Red Bull .

publicó en X respondiendo a un meme sobre su salida de . Red Bull Racing despidió al piloto mexicano en diciembre de 2024 previo a la temporada.

despidió al piloto mexicano en previo a la temporada. Yuki Tsunoda fue sancionado en Abu Dhabi 2025 al fallar en su defensa ante Norris.

Publicidad