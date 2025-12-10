Es tendencia:
Los 2 jugadores que podrían convertirse en refuerzos del Club León; uno de ellos vendría de Tigres

Estos son los dos elementos que están siendo sondeados por el Club León como posibles refuerzos.

Por Marilyn Rebollo

2 nuevos refuerzos se prepara el Club León
© Getty Images2 nuevos refuerzos se prepara el Club León

El Club León no logró clasificar ni a la Liguilla, se perdió el Mundial de Clubes y todavía se desprenderá de su estrella: James Rodríguez, debido a que no se llegó a una renovación. De esta manera, Ignacio Ambriz tiene la tarea de componer este mal torneo y darle a la afición algo diferente para el Clausura 2026, algo que sin duda podrían realizar.

Los retos se le han dado a Nacho bajo las riendas del equipo esmeralda, aunque no fue así con sus últimos clubes, por lo que busca repetir ciertos patrones que le funcionaron y en ese tema, está la idea de regresar a algunos futbolistas que ya salieron de la plantilla hace tiempo y que ahora los tiene en el radar como el caso de Iván Rodríguez.

Los posibles refuerzos del Club León

Sin embargo, no sería el único ya que está en sus planes en regresar a otro elemento que sin duda estaría libre. De acuerdo con la información del periodista de TUDN, Israel Romo, uno de estos futbolistas que tendría una oportunidad más en el cuadro de La Fiera sería William Tesillo, puesto que ya está siendo considerado como refuerzo.

Pero no sería el único, la misma fuente ha dado a conocer que Eduardo Tercero, quien actualmente forma parte de la plantilla de Tigres, pero que no ha tenido los minutos necesarios podría ser el segundo fichaje que está buscando Ambriz. Si bien no son jugadores de renombre sí podrían cubrir con las carencias que tiene el equipo.

Este último movimiento tardaría un poco más, pues el equipo esmeralda ya no tiene competencia, pero los de la UANL aún se mantienen en la final y aunque es muy probable que no sea uno de los elementos que continuará en la plantilla para el siguiente torneo, deben esperarse a que se cumpla cierto plazo para hacer esos movimientos.

En síntesis

  • El Club León de Ignacio Ambriz busca recomponer su mal torneo tras la salida de su estrella James Rodríguez.
  • El periodista de TUDN, Israel Romo, reporta que León considera como refuerzo el regreso de William Tesillo.
  • Ignacio Ambriz también estaría buscando el fichaje de Eduardo Tercero, jugador de Tigres con pocos minutos.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
