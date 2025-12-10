Parece que fue ayer cuando se dio la primera “Batalla de Sexos” en 1973 cuando Billie Jean King y Bobby Riggs se enfrentaron en ese evento que se volvió famoso por lo que representó. Este primer partido se llevó a cabo con la idea de presentar la lucha por la igualdad en el tenis femenino, donde claramente fue ganado por la mayor referente en el tenis femenil.

Pero en esta ocasión aunque ya se había mencionado que habría un duelo entre Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka, no se confirmó la fecha, sino hasta este martes de que ambos se enfrentarían el próximo domingo 28 de diciembre del 2025 en Dubái, especialmente en el Coca Cola Arena, siendo una exhibición más del tenis mixto.

Este partido será el cuarto en la historia, Sabalenka llega a este duelo como la #1 y en excelentes condiciones después de vencer a Naomi Osaka en Atlanta. Por su parte Kyrgios, el australiano que ha tenido varias lesiones no ha podido ser constante, aunque su último encuentro se dio el pasado martes ante Ben Shelton, siendo la previa.

Hay que mencionar que en esta ocasión cambian algunas reglas, ya que es un duelo a tres sets con dos datos no menores; por su parte Kyrgios contará con una oportunidad de saque y Sabalenka con una poción de cancha un 9% menor de lo que es regularmente.

Dónde y a qué hora ver la Batalla de los Sexos

Aunque la información no está completa del todo, debido a ciertas transmisiones en los países es muy probable que en México la transmisión de este duelo sea llevada a cabo a través de ESPN y Disney+, el horario en el que se podría ver en México sería a las 13:00 horas del país, por lo que en los próximos días se estarían confirmando estos detalles.

