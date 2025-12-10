Sauber se fue de la F1: La marca histórica que consiguió Checo Pérez en la escudería

La temporada 2025 de la Fórmula 1 finalizó el pasado domingo con la consagración de Lando Norris tras su tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Si bien todas las miradas estuvieron posadas en el piloto británico de McLaren, lo cierto es que esa última carrera en Yas Marina Circuit también significó el adiós de Sauber.

Esta escudería irrumpió en la F1 en 1993 con JJ Lehto y Karl Wendlinger como pilotos. Sin embargo, a lo largo de los años estableció alianzas con Mercedes, BMW, Alfa Romeo y recientemente con Stake Kick. Ahora, Audi compró el 100% del equipo y a partir de 2026 Sauber ya no estará en la Máxima.

Dentro de esa rica historia, Sergio Pérez dejó una huella imborrable. Sauber fue el primer equipo que confió en Checo en la Fórmula 1 y el tapatío cumplió con creces, tanto así que se metió en los libros dorados de la escudería con una marca que nadie pudo superar.

Sergio Perez junto al Sauber C30-Ferrari (GETTY IMAGES)

La marca histórica que logró Checo Pérez en Sauber

Sergio Pérez es el piloto con más podios en la historia de Sauber, con tres. Checo llegó a la escudería en la temporada 2011 y para la 2012 ya había conseguido su primer podio, con el valor agregado de que no se trataba de una escudería de punta.

Primer podio: 2° en el GP de Malasia 2012

Segundo podio: 3° en el GP de Canadá 2012

Tercer podio: 2° en el GP de Monza 2012

Estas buenas actuaciones llevaron a Checo a fichar por McLaren en 2013, una etapa que no terminó siendo como esperaba el oriundo de Guadalajara, tanto así que se marchó rápidamente y tuvo que reiventarse en Force India (posteriormente renombrado a Racing Point) para luego volver a dar el salto a Red Bull Racing.

