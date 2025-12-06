FIFA confirmó los horarios y las sedes de los partidos de México en el Grupo A del Mundial 2026

Después de conocer a dos de sus tres rivales de la Fase de Grupos tras el sorteo de este viernes, ahora la Selección Mexicana ya sabe en qué estadios y a qué hora jugará sus partidos. Este sábado la FIFA transmitió un evento en el que definió el calendario completo del Mundial 2026.

El equipo de Javier Aguirre se enfrentará en el partido inaugural con Sudáfrica, después se cruzará con Corea del Sur y el tercer rival saldrá del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa. Y México sabe que no saldrá del país en la Fase de Grupos.

Horarios y sedes confirmados de México en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica: 11 de junio a las 13:00hs (CDMX) en el Estadio Azteca

México vs Corea del Sur: 18 de junio a las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Akron

México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/Irlanda/República Checa: 24 de junio a las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Azteca

Los rivales de México

México volverá a disputar un partido inaugural frente a Sudáfrica como sucedió en el Mundial 2010, cuando el país africano organizó la edición de aquel año. Dicho partido fue empate 1-1 y, en este caso, el juego se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca.

Por su parte, el equipo de Javier Aguirre volverá a enfrentarse con Corea del Sur. México disputó un amistoso con el conjunto asiático en septiembre de este año y el encuentro finalizó 2-2. Heung-min Son es la gran figura de este seleccionado y también tiene jugadores como Kang-In Lee del PSG y Kim-min Jae del Bayern Múnich.

Por último, aún no se sabe contra quién se enfrentará el Tri en la tercera jornada del Grupo A. Su rival saldrá del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa. Lo positivo para México es que jugará sus tres partidos en suelo nacional.