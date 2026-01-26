Se acabó la espera: la Fórmula 1 regresó este lunes 26 de enero con el primer día de los test de pretemporada de Barcelona. Aunque hubo algunas ausencias, la mayoría de los pilotos salieron por primera vez a la pista y marcaron tiempos que empiezan a servir de referencia.

El mejor del día fue Isack Hadjar, quien dominó las sesiones de la mañana y la tarde. El piloto francés dio el salto a Red Bull Racing luego de su exitosa temporada en Racing Bulls y sorprendió a propios y extraños con los mejores tiempos del día.

El segundo asiento de Red Bull se convirtió en una pesadilla desde el segundo semestre de 2024, pero -a juzgar por lo que mostró Hadjar este lunes- eso parece haber cambiado con el nuevo reglamento para la temporada 2026.

Isack Hadjar lideró el primer día en Barcelona (GETTY IMAGES)

Resultado del primer día de pretemporada de la F1 2026 en Barcelona

Primera sesión:

Isack Hadjar (Red Bull Racing) Kimi Antonelli (Mercedes) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi)

Segunda sesión:

Isack Hadjar (Red Bull Racing) George Russell (Mercedes) Franco Colapinto (Alpine) Kimi Antonelli (Mercedes) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi) Checo Pérez (Cadillac)

Realidades opuestas para los latinoamericanos

Una de las sorpresas del día fue Franco Colapinto, quien finalizó tercero en ambas sesiones con el nuevo Alpine A526. La unidad de potencia Mercedes le ha sentado bien al equipo francés y el argentino le sacó provecho en el circuito de Barcelona.

Sin embargo, en contrapartida, Checo Pérez solamente participó de la sesión de la tarde con Cadillac y terminó último con un tiempo de 1:25.974. Fueron los primeros giros oficiales del tapatío desde 2024 y se espera que mejore progresivamente.