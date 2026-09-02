¿Cuándo debutaría Rebeca Bernal con el Manchester United Women?

Este miércoles se dio a conocer de manera oficial la llegada de Rebeca Bernal al Manchester United Women. La mexicana se convierte en la primera en ser fichada por este equipo pasando a la historia como en su momento lo hicieron Kenti Robles y Charlyn Corral. Aunque este ya es un hito para la exjugadora de Rayadas de Monterrey, aún podría hacer más.

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Y es que ya está instalada con su nuevo equipo, ya firmó su contrato y podría tener su debut mucho antes de lo esperado y con un ambiente inmejorable. La primera jornada de la Barclays Women’s Super League comenzará precisamente entre un partido del London City Lionesses vs Manchester United Women; un encuentro muy esperado.

¿Cuándo podría debutar Rebeca Bernal?

Y es que este se llevará a cabo el próximo viernes 4 de septiembre en el Copperjax Community Stadium, casa del London City. El cual ya habilitó sus entradas y ha hecho sold out para no sólo ver el debut de su equipo, sino que el primer partido de Alexia Putellas como jugadora de esta plantilla, tras dejar el Barcelona.

¿Dónde ver el London City vs Manchester United Women?

Con todo esto ya era un partido muy esperado y ahora con la noticia de que “La Capi” podría debutar en este encuentro pone las expectativas muy altas. El duelo se disputará a las 12:00 horas del centro de México y se podrá ver de manera exclusiva en nuestro país por Sky Sports en televisión por clave y por la app de Sky+.

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Esta primera jornada se comprenderá de los siguientes duelos en la liga inglesa: Chelsea vs Aston Villa; Brighton vs Arsenal; Tottenham vs West Ham; Crystal Palace vs Everton; Charlton vs Liverpool; y Manchester City vs Birmingham.

En síntesis