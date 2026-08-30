Rebeca Bernal será fichaje histórico del Manchester United

Ha pasado poco más de un año desde que Rebeca Bernal decidió tomar su primera oportunidad importante, luego de ser una pieza fundamental para Rayadas, la mexicana decidió emigrar a uno de los clubes poderosos de la National Women’s Soccer League (NWSL), el Washington Spirit y ahora daría un salto más a la Women’s Soccer League (WSL) con el Manchester United.

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Rebeca Bernal será histórica

La zaguera de 28 años de edad se convertiría en la primera mexicana en llegar a esta conjunto en la liga inglesa femenina. Y es que de acuerdo con The Cutback, el conjunto de las Red Devils estaría afinando los últimos detalles para que “La Capi” pueda convertirse en en el fichaje histórico de esta plantilla en la presente temporada.

Cabe mencionar que la misma fuente advierte que antes del jueves 3 de septiembre se tendría que llegar a este acuerdo, ya que se cierra el mercado de pases. Es por esta razón que el día de hoy, Bernal no fue considerada en el triunfo sobre el Bay FC, puesto que ya se estaba gestando esta negociación para su próxima llegada.

Rayadas, Washington Spirit y ahora Manchester United

Hay que recordar que Rebeca llegó en febrero de 2025 a esta escuadra estadounidense, por lo que aún le queda un contrato hasta el mes de diciembre del 2027. Durante este lapso ha estado presente en 41 de los 47 encuentros posibles, por lo que sería perder una pieza vital, aunque también le auguraría un crecimiento distinto.

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Con el Spirit ha logrado un par de subcampeonatos en la NWSL en 2025 y en la Copa de Campeones de la Concacaf en ese mismo año. En este camino, dependiendo de la decisión también le permitirá ser una de las que pueda llegar a la Copa del Mundo 2027 si en noviembre consiguen el pase, pues el desarrollo en Inglaterra podría beneficiarle aún más.

En caso de que pudieran concretar este fichaje se sumaría a las llegadas de Monica Jusu Bah, al de Januna Leitzig y Andrea Medina. Y es que esta sí es una posición que le ha fallado al conjunto inglés y tras confirmarse las salidas de jugadoras como Millie Turner y Gabby George, la puerta estaría abierta para la mexicana.

En síntesis

Rebeca Bernal negocia su traspaso al Manchester United de la liga inglesa.

negocia su traspaso al Manchester United de la liga inglesa. 3 de septiembre: fecha límite del mercado para concretar el acuerdo del fichaje.

fecha límite del mercado para concretar el acuerdo del fichaje. 41 partidos de 47 posibles disputó con el Washington Spirit desde 2025.