¿Quién es Ema Modric? El nuevo fichaje del Real Madrid Femenino

La jugadora, ya hizo su primer entrenamiento con el conjunto blanco, siguiendo los pasos de su padre.

Este miércoles, Ema Modric, hija del exjugador del Real Madrid, Luka Modric comenzó su camino con el equipo blanco. Pues el día de hoy tuvo su primera práctica con el Cadete Femenino. Aunque la futbolista de 13 años había intentado seguir los pasos de su padre en el AC Milan, el trabajo constante la ha llevado a formar parte de uno de los grandes.

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Cambió al Milan por el Real Madrid

Recientemente, Ema habría conseguido la Copa Garino en Italia vistiendo los colores rossoneri, sin embargo, el hecho de haber tenido un desarrollo importante en las categorías inferiores en aquel país, le abrió las puertas en Valdebebas para continuar con su trayectoria dentro del futbol femenino a su corta edad.

Cabe recalcar que en la mencionada copa, la jugadora logró hacer una anotación clave en los Cuartos de Final. Ema no era ajena al futbol español, ya que más pequeña había formado parte del Madrid CCF, justo cuando su padre se mantenía en el cuadro merengue, pero aún cuando Luka se queda en el Milan, su hija elige este futuro.

Tomando en cuenta su registro, ahora competirá en la Primera División Autonómica Cadete de la Comunidad de Madrid, que se encuentra a cargo de Héctor Bueno y Estefanía López. Este trayecto le será útil a la centrocampista para obtener un crecimiento dentro del futbol femenino en un futuro.

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El futuro del futbol femenil en España e Italia para Ema Modric

Aunque en cuestión de equivalencias, por el momento el futbol femenil en España no pasa por un buen momento, ya que no hay televisoras que quieran adquirir los derechos en la primera división, mientras que la Serie A va en crecimiento y precisamente clubes como el Milan, Inter, Roma y Juventus son los que mejor trabajo hacen en femenil.

En síntesis